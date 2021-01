Skidpublik försökte smyga in via skogen

Precis som alla idrottsevenemang just nu genomförs världscuptävlingarna i Falun i år helt utan publik på grund av pandemin. Men under fredagen var det ändå en hel del som försökte komma in för att få en glimt av skidstjärnor som Frida Karlsson och Therese Johaug i spåret.

– Vi har haft lite besök under gårdagen via skogen, 40–50 personer som har avvisats. Vi kan ju inte ens ha dem där, har vi sagt att vi ska köra publikfritt då är det publikfritt, säger Ulrika Back Eriksson, vd för Svenska skidspelen, till P4 Dalarna.

– De försöker, det är entusiaster och det är ju fantastiskt att de har det drivet och vill se. Men i år är det inte möjligt tyvärr, fortsätter Back Eriksson.

