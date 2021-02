Schweiz har en kvinnlig tränare i österrikiskan Sandra Flunger. Men annars är det nästan bara män bakom kikarsiktena, i vallabodarna och längs med spåret under skidskyttecirkusen.

Även i Sverige består ledarteamet närmast åkarna av män, med huvudtränaren Johannes Lukas i spetsen. Men sedan i våras är tidigare VM- och OS-skidskytten Anna Maria Uusitalo (tidigare Nilsson) ny sportchef, med ett övergripande ansvar för landslagsverksamheten.

Under pågående VM i Slovenien är hon inte på plats men under förlägret i Österrike ryckte hon in i axelskadade Lukas frånvaro.

– Skidskytte är så otroligt jämställt med antal aktiva, tävlingar, prispengar, och så vidare, säger Uusitalo, som tidigare har varit förbundskapten för parasportlaget, tränare på skidskyttegymnasiet i Sollefteå och ledare för Brasiliens skidskyttelandslag.

– Men när det kommer till ledarsidan finns det jobb kvar att göra. Jag tror att det är kulturellt. Det har varit så här under en lång tid och det tar tid att förändra.

Skidskyttet sticker heller inte på något sätt ut. Antalet kvinnliga ledare i de stora vintersporterna, såväl nationellt som internationellt, är fortfarande få.

– Jag vet inte om det är fördomar eller vad det beror på. Vi i Sverige är inte bäst i klassen på det här men vi kanske ändå är bättre än andra länder, säger Anna Maria Uusitalo.

Tvingas du möta fördomar ute på fältet?

– Jag har personligen inte gjort det, jag vet inte om det är för att jag är lång, säger 37-åringen och skrattar till.

– Sen kanske det också spelar roll att man en gång har varit med och tävlat, man blir igenkänd. Jag har ju hört att andra kvinnliga ledare har fått frågan om de är lagets ˝fysio˝, men jag har faktiskt inte fått den. Så det är ju bra i alla fall.

”Jag har ju hört att andra kvinnliga ledare har fått frågan om de är lagets ’fysio’, men jag har faktiskt inte fått den. Så det är ju bra i alla fall”, säger Anna Maria Uusitalo. Foto: Per Danielsson/TT

Anna Maria Uustialo har ansvar för helhetsbilden och utvecklingen från skidskyttegymnasiet upp till landslag. Johannes Lukas jobbar närmare den dagliga verksamheten.

– Jag tycker att det är viktigt att visa att vi är ett förbund som vill gå framåt, säger Lukas apropå vikten av kvinnliga ledare.

– Anna Maria har erfarenhet som aktiv, erfarenhet som tränare och har varit en lång tid inom förbundet. Det är en superbra mix. Sen är det bra att ha en kvinna där. Hon kommer kanske in med andra tankar, det är kanske lättare att förstå tjejerna i vissa delar.

De svenska damskidskyttarna kan bara instämma.

Kvinnliga ledare har ”kanske en större förståelse för hur den kvinnliga kroppen fungerar”, säger veteranen Mona Brorsson.

Det senaste året har skidskyttelandslaget börjat kartlägga de kvinnliga åkarnas menstruation.

– Det pratades ingenting om det när jag var aktiv, har Uusitalo tidigare sagt till TT.

I dag säger hon till DN:

– Det finns med i de aktivas träningsdagbok nu, att de fyller i om de har mens eller inte. Men här finns mer att göra. Det är nog väldigt individuellt, men det är i alla fall en bra början att var och en vet hur de påverkas.

Anna Maria Uusitalo, då Nilsson, längst till höger efter en andraplats i världscupstafetten i Ruhpolding 2009. Längst till vänster Svenska skidskytteförbundets nuvarande ordförande, Sofia Domeij. I mitten Helena Ekholm och Anna Carin Zidek. Foto: Uwe Lein/AP

Även ordföranden för Svenska skidskytteförbundet är en kvinna (tidigare landslagsskidskytten Sofia Domeij), liksom utvecklingslandslagets tränare Erika Oskarsson – som vid behov hjälper A-landslaget.

Apropå vikten av kvinnliga ledare i stort säger Mona Brorsson att idrottsförbund ”måste visa sig öppna” i frågan.

– Jag är inte för kvotering på något sätt, jag tycker att det ska vara kompetensen som styr. Men idrotten har ju under hela min livstid varit präglad av män. Och tidigare var ju idrotten bara till för män, säger Brorsson.

– Någonstans sitter det kvar, det skapar en kultur där det inte är normalt att tjejer deltar i idrott på samma sätt. Oavsett hur öppen man tänker att man är så är det inte ett naturligt val med kvinnliga ledare. Det behöver inte vara att man blir motarbetad som tjej utan att man som tjej inte ens ser sig själv i rollen som ledare. Jag tror att det är där man måste börja.

VM-kollegan Linn Persson håller med om att manliga tränare har ”blivit en kultur”. Men hon säger också generellt om jämställdheten i sporten:

– Jag tycker att skidskyttet är väldigt jämställt på väldigt många sätt. Vi har mixedtävlingar, vi kör tävlingar där vi ska försöka få ungefär jämna åktider, vi varvar om det är damer eller herrar som ska avsluta tävlingarna. Skidskyttet ligger verkligen i framkant där.

VM-åkarna Linn Persson och Mona Brorsson. Arkivbild. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Skulle du själv kunna tänka dig att bli ledare?

Linn Persson:

– Det beror nog på hur mycket det handlar om att resa. För det känns som att man har transporterat sig klart när man är klar med det här.

Mona Brorsson:

– Jag har jättesvårt att inte se mig själv involverad i skidskyttet, jag vill liksom hålla mig kvar i den här världen så länge som möjligt. Sen kanske inte som tränare men på något annat vis... Vallare kanske! Det finns ju inte många kvinnliga vallare heller.

Fakta. Kvinnliga ledare i snösporterna Kvinnliga förbundskaptener, tränare, sportchefer eller landslagschefer som har sin huvudsakliga uppgift i de svenska A-landslagen på snö. Skidskytte: Anna Maria Uusitalo, sportchef. Längdskidor: – Alpint: Edda-Kristin Arnadottir, tränare (herrar, teknik). Skicross: – Snowboard: – Freeskiing: – Puckelpist: – Backhoppning: – Visa mer

Läs mer:

Guide: Allt om skidskytte-VM i Pokljuka 2021