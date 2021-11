Skotsk seger – lag Hasselborg missar EM-guld

Kontroll och lugn präglade svenskornas spel inledningsvis, och lag Hasselborg plockade ett poäng i första omgång. Skottarna kvitterade till 1–1 och därefter följde en poänglös omgång. Sedan följde ett skotskt övertag, och i fjärde omgången lyckades de stjäla två poäng.

I femte lyckades skipper Hasselborg knipa en poäng, men Skottland fortsatte ha greppet om matchen. Under påföljande två nollomgångar misslyckades Sverige med att tvinga motståndarna till poäng och därmed få sista sten.

Lag Hasselborg plockade till slut in coachen för råd – men skottarna placerade sig bäst i boet med sista sten i åttonde omgång och tog därmed ytterligare två poäng. Lag Hasselborg ryckte fram och stal två poäng men det räckte inte ända fram. Matchen avgjordes till Skottlands fördel med skipper Eve Muirheads slutsten som slog den svenska ur boet i tionde omgång.

EM i curling i Lillehammer har hittills gått svenskornas väg – men de fick jobba för en finalplats. I torsdags visade svenskorna i lag Hasselborg OS-form då man i sista stund lyckades plocka hem en tuff semifinal med 5–4 mot Ryssland. En kamp ända in i sista sten, sade svenska skippern då.

Skottlands damer – som fick börja med hammaren i final– skulle inte bli lättare, konstaterade Anna Hasselborg inför finalmatchen.

– Det betyder ju att vi vet att vi blir tvungna att gå in och jaga från start, sade hon då till TT.

Sverige har varit regerande Europamästare och olympiska mästare. En seger i lördagens final hade inneburit tredje raka EM-guldet. Men svenskorna får lämna Norge med en silvermedalj i stället.

Motståndaren Skottland var bäst i gruppspelet med bara en förlust. Skotskorna med skipper Muirhead tog silver vid senaste EM och har nio EM-medaljer sedan tidigare.

Däremot är skottarna ännu inte kvalificerade till OS, utan kommer behöva kvala in framöver.

Sedan fredagen står det klart att bronset går till Tysklands damer.

Även lag Edin gör upp med Skottland i final under lördagen. Svenskarna besegrade efter en riktig nagelbitare till semifinal under fredagen till sist Italien med 6–3. Under lördagseftermiddagen väntar avgörandet i Lillehammer.

Skottland blir en tuff motståndare som spelar en typ av curling som är svår att försvara sig mot, anser skipper Niklas Edin.

– Spelmässigt är de otroligt svårslagna just nu, säger han till TT inför matchen och fortsätter:

– De är bra på det hårda spelet och att lägga upp mycket vinklar.

Lag Edin är regerande Europa- och världsmästare, och har tagit sju tidigare EM-guld. I senaste vinter-OS i Pyeongchang 2018 tog de svenska herrarna silver.

Herrarnas finalmatch börjar klockan 17.