Slalomtalangen: Dags att det händer något om jag ska fortsätta satsa

För ett par år sedan var Sveriges slalomlandslag på herrsidan ett av världens bästa. André Myhrer, Jens Byggmark, Markus Larsson och Mattias Hargin abonnerade på pallplatser. Men de senaste säsongerna har de framskjutna placeringarna blivit allt färre.

– Det är svårt att säga varför Sverige inte är bland de bästa längre. Det handlar mycket om åkarna och om att få till det. Det har varit olika anledningar för alla som har slutat och det känns som vi har tappat ett helt gäng med åkare några år för tidigt, säger slalomåkaren Kristoffer Jakobsen, som trots sjundeplatsen i OS 2018 väntar på sitt ordentliga genombrott.

Kanske kan det komma under årets säsong.

I premiären i finländska Levi slutade svensken på sjätte plats och i andra åket var han snabbast av samtliga.

Förra säsongen var dock inte lika lyckosam som premiären i Levi. Jakobsen slutade på 43:e plats i slalomcupen och 25-åringen medger att en framgångsrik säsong är ett måste för att han ska fortsätta sin elitsatsning.

– Det är ganska omotiverande att inte tjäna pengar på det man gör på heltid och det är inte så många som tycker det är roligt att jobba gratis. Det är klart att det är dags att det händer något om jag ska fortsätta satsa, säger han.

Jakobsen är just nu Sveriges näst bäst rankade slalomåkare. CV-mässigt har han dock flera nivåer upp till ettan André Myhrer som inför säsongen var osäker på om han skulle fortsätta satsa på en alpin karriär. Men i början av maj meddelade 36-åringen att han gör en sista satsning.

– Det hade känts extremt tomt utan honom. Det är alltid skönt att ha en stjärna som alltid är slagkraftig att träna med och om man är snabbare än André är det väldigt bra. Han presterar race efter race och om jag gör ett dåligt race kommer förmodligen fokus att ligga på André. Det gör att en viss press försvinner, säger Jakobsen som inför årets säsong arbetat nära nye tränaren Ola Masdal för att få till stabilare åk.

– I år har jag jobbat mycket med balansen för att jag ska kunna lösa problem om jag hamnar i dem. Men framför allt har vi arbetat mycket med att jag inte ska hamna i trubbel. Det började vi med redan i fjol och i år tror jag att det kommer lösa de flesta problem jag har.

Jakobsen berättar att relationen med Masdal är bra och att samarbetet utvecklar 25-åringen.

– Vissa klickar man med och andra inte. Vi går lite emot varandra och krockar lite, men det är skönt. Vi har bra diskussioner och kommer fram till lösningar. Han kanske inte kompromissar så mycket, men det får jag göra. Vi har en bra dialog och det känns väldigt bra. Han är norsk och jag är halvnorsk så jag hamnar på plussidan där.

Hur viktigt är det att ha en tränare man kommer överens med?

– Jag tror att det är väldigt viktigt. Om man ska ha en utveckling måste man framför allt kunna lita på tränaren. Och om man inte har en dialog och jag inte litar på tränaren kommer det inte att gå bra. Jag har haft några tränare jag klickat extremt bra med och varje gång jag gjort det har jag tagit stora framsteg. Jag har verkligen en bra känsla med honom.

Har du inte haft samma relation till tidigare tränare?

– Jag kom in lite skumt för ett år sedan och tränaren då (Heinzpeter Platter) tog inte in mig helt. Jag var mer och gästtränade men på slutet tog han in mig. Och i fjol var jag skadad och det kändes som att det inte fanns någon plan för mig. Sedan bytte han jobb inför i år, och det var lite synd när man börjar få en relation. Men nu har det känts väldigt bra på försäsongen.

