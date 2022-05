Slutspurt för Garpenlöv: ”Han har fått obefogad kritik”

Efter tre intensiva år kliver Johan Garpenlöv åt sidan efter VM i Finland och nog går det att konstatera att tajmingen för förbundskaptensuppdraget inte har varit perfekt.

”Garpen” tillträdde strax före pandemins inträde 2019, vet knappt hur det känns att leda Tre Kronor under normala omständigheter och har förlorat båda sina föräldrar under resans gång. Mamma Eva, som hade Alzheimers sjukdom, gick bort i februari 2020 och pappa Kjell lämnade jordelivet precis före världsmästerskapet i Tammerfors.

Samtidigt har de sportsliga framgångarna uteblivit. VM 2020 ställdes in, året därpå blev det missat slutspel och OS blev mest ihågkommet för en förlorad bronsmatch.

I hockey-VM i Tammerfors är tanken att den 54-årige tränaren ska få stämpla ut med flaggan i topp.

– Det är klart att jag vill åka hem med något runt halsen och helst en guldmedalj, säger Johan Garpenlöv efter att Sverige besegrat Lettland med 1–0 i den avslutande gruppmatchen.

– Jag har varit med om det förut både som spelare och ledare. Jag vet vad det betyder för svenska folket och svensk ishockey.

William Nylander gjorde matchens enda mål mot Lettland och står på fyra poäng efter två VM-matcher för Sverige. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

För Carl Klingberg, till vardags i schweiziska Zug, är målsättningen i VM självklar. Det är bara guld som gäller. Inte minst för ”Garpens” skull, som han tycker har behandlats orättvist efter de mindre smickrande resultaten på senare år.

– Jag har varit med på hela den här ”Garpen”-resan. Han har fått utstå en hel del kritik, och jag tycker det är obefogat. Han är en sjukt bra coach och en sjukt bra människa. Jag skulle unna honom ett guld så jäkla mycket. Vi ska kriga sönder och samman för honom och för varandra för att ta hem det här, säger 31-åringen med sin karismatiska göteborgska och slår fast:

– Det är det enda målet. Det är tre matcher kvar nu på hela säsongen. Det vet alla om och det är bara att köra.

Negativa omdömen har cirkulerat runt Garpenlöv ”mer eller mindre hela tiden”, tycker Klingberg.

– Det är ju inte han som spelar. Han coachar som han ska och får med sig spelarna på ett vis som alla uppskattar.

Vad utmärker ”Garpen” som coach?

– Han är en riktigt bra personkännare. Han känner in sig med personerna och får dem att må bra direkt i ett lag. När man vet att man har med sig coachen så spelar man bättre. Det tycker jag i alla fall, och det tror jag många andra känner också, säger forwarden.

Carl Klingberg, här till vänster om Joakim Nordström, tycker att Johan Garpenlöv fått oförtjänt med kritik. Foto: Emmi Korhonen/AFP

Garpenlöv blir naturligtvis nöjd när han tar del av Klingbergs stöttande ord.

– Då är jag jätteglad. Jag vill ju vinna med dem också, och vi alla vill gå så långt som möjligt och göra något bra av det här, precis som i varje turnering. Vi har alltid ett så pass bra lag att vi kan vinna.

Sverige vann sex av sju matcher i gruppspelet som avslutades med att forwardsstjärnan William Nylander gjorde enda målet mot Lettland medan Bostonmålvakten Linus Ullmark spikade igen i kassen.

Lagets slagkraftiga komposition på alla positioner lovar gott inför slutspelet, tycker Garpenlöv, där Kanada väntar i kvartsfinal på torsdag.

– När vi fick in Nylander fick vi in sista pusselbiten och även med Ullmark på målvaktsspaden. Vi fick in rätt komponenter som gör att vi är ett större hot i powerplay och har en bredd på målvaktssidan, och backsidan var bra från start. Det känns som att laget är satt nu.

