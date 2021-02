SM-guldet allt som räknas för Brynäs Lara Stalder

Fakta. Lara Stalder

Ålder: 26

Position: Center

Klubbar: HC Luzern, KSC Küssnacht am Rigi Damen, SC Reinach Damen, ZSC Lions Frauen, University of Minnesota-Duluth, Linköpings HC, Brynäs IF

Meriter i urval: OS-brons (2014), SM-silver (2018, 2019), Guldhjälmen (2020), flest assist i VM (2016)