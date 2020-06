Snabbaste målskytten drog till Thailand – nu är han tillbaka

Tävla och vinn. Så deltar du i tävlingen ”Första målet”

Fyll i svaren enligt följande och mejla till forstamalet@dn.se

Jag tippar ...

... att: Namn

... som spelar i: Klubb

gör första målet efter: xx minuter och xx sekunder

Mitt namn:

E-post:

Telefonnummer:

Svaret ska vara inskickat senast den 14 juni 11.00.

OBS! Endast ett svar per person.

Den som tippar närmast vinner förstapriset: en matchtröja från ditt allsvenska favoritlag med ditt eget namn tryckt på ryggen.



Så spelas den allsvenska premiäromgången:



14 juni:

12.00 IK Sirius – Djurgårdens IF

14.30 IFK Norrköping – Kalmar FF

14.30 IFK Göteborg – IF Elfsborg

17.30 Örebro SK – AIK

17.30 Hammarby IF – Östersunds FK

15 juni:

19.00 Falkenbergs FF – BK Häcken

19.00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

19.00 Malmö FF – Mjällby AIF