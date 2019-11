Snowboardens pappa död i cancer

Jake Burton Carpenter grundade Burton snowboards 1977. Till en början gick försäljningen trögt, men enträget marknadsförde han sina brädor på snowboardevenemang och kampanjade hårt för att skidanläggningar i USA skulle tillåta brädåkare att använda liftsystemen.

1998 hade brädåkarna blivit en vanlig syn i skidbackarna och snowboard kom med i OS (med grenen halfpipe). Sporten fortsatte att växa och fler grenar kom med på OS-programmet.

– Han är som sportens coola pappa, sa en av sportens stora stjärnor Shaun White om Burton Carpenter till The New York Times in 2015.

På torsdagen meddelade Burton snowboards, där Jakes fru Donna Carpenter varit vd sedan 2015, att grundaren avlidit i sviterna av cancer.

I ett mejl till de anställda, enligt CNN, skriver företaget: ”Han var snowboardens soul, personen som gav oss sporten vi älskar.”

Samtidigt uppmanades de anställda att tillbringa fredagen på en snowboard.

”...ta gärna några vändor i backen tillsammans, för att hylla Jakes minne.”