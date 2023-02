SOK-chefen vet hur det är att bli tystad

I fredags kunde DN visa hur en lång rad kongressdeltagare försöker tysta Otto Drakenberg, när han vill att förbundet, innan man tilldelar Saudiarabien junior- och kadett-VM, ska diskutera vilka restriktioner som eventuellt finns för kvinnliga deltagare och hbtq-idrottare.

Peter Reinebo säger att händelsen påminner om när han själv tystades under Europeiska olympiska kommitténs möte i höstas, bara en månad före incidenten med Drakenberg, vilket andra medier skrivit om tidigare.

Reinebo talade på ett seminarium om kommunikation och sade att man tyckte att det var fel att representanter för Ryssland och Belarus fick delta i diskussionen. Då stängde ordföranden för mötet av hans mikrofon med motiveringen att man på det här mötet inte skulle diskutera politiska frågor.

– Jag skulle just säga att ”we highly value freedom of speech” (vi värdesätter starkt yttrandefrihet), men mikrofonen stängdes av just innan jag hann säga ordet yttrandefrihet. Det var komiskt, säger Reinebo och förklarar att han var medveten om att det var andra frågor som skulle diskuteras men ville göra en markering.

Att det dyker upp flera fall inom idrotten av försök att stoppa folk som vill yttra sig i känsliga frågor tror han har att göra med att fler vågar säga vad de tycker och att det läcker till medier, framför allt de sociala.

– Det är inte säkert att det som sägs alltid stannar i möteslokalen. Så var det kanske mer förr, säger Reinebo.

Fäktledaren Otto Drakenberg menar att han själv haft en övertro på att det går att skapa förändring inom internationell idrott på demokratisk väg. Reinebo håller med.

– Det är ju inte så att all demokrati är lätt och bra. Däremot, att inte stå för och kommunicera sina värderingar, att inte bry sig eller bara hålla med för att det passar in i sammanhanget, dit tycker jag aldrig att vi ska gå, säger han.

Sverige och de nordiska länderna motsätter sig den öppning för ryska och belarusiska idrottare som både Internationella olympiska kommittén och FN ställt sig bakom. Reinebo känner sig inte orolig för att man skulle hamna i en ofördelaktig position för att man går emot IOK-ledningen och dess ordförande Thomas Bach.

– Vi är väl medvetna om att vi tillhör en minoritet i den här frågan, men det här handlar inte om att kasta skit eller genera. Vi är värderingsstarka och artiga och respekterar man inte det, då får det vara, säger Reinebo.

Skidskytten Sebastian Samuelsson har uttryckt oro för att den olympiska rörelsen riskerar att spricka över Rysslandsfrågan. Vad tror du?

– Det kan absolut bli en polarisering, men jag tror att den olympiska rörelsen kommer att leva vidare även om det här förstås kan skapa ärr som tar lång tid att utplåna. Vi ser nu hur några internationella förbund svänger i frågan. Det kan ju vara av interna men också externa politiska skäl. Jag tror att den här frågan kommer att leva hela vägen fram över OS i Paris till vinter-OS i Milano.

