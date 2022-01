SOK siktar på Sveriges genom tiderna bästa vinter-OS

För fyra år sedan i Pyeongchang tog den svenska truppen 14 medaljer (fördelat på sju guld, sex silver och ett brons). Med det resultatet var Sverige sjätte bästa nation – de svenska damerna den allra bästa.

När SOK nu sätter målet att överträffa spelen i Sydkorea och även spelen dessförinnan i Sotji när Sverige tog 15 medaljer (endast två guld och Pyeongchangspelen räknas därmed högre) är det ett offensivt mål.

SOK har beräknat att den svenska truppen har samlat ihop 30 toppositioner. Med en topposition menas att en aktiv, ett stafettlag eller ett lag de senaste säsongerna nått pallen upprepade gånger på världscupen eller på VM.

– Ser vi till toppositioner ser vi att den här truppen har högre kapacitet än Pyeongchangtruppen. Och ett utfall på 50 procent betyder i så fall 15 medaljer, säger Peter Reinebo på en pressträff på tisdagen.

Det stora orosmolnet är smittspridningen av coronaviruset i Sverige och världen. Reinebo ser en stor utmaning i att till att börja med få alla aktiva friska till Peking. Alla deltagare och ledare måste lämna två negativa pcr-tester före avresa och samtliga kommer även att testas på flygplatsen i Kina för att släppas in.

– Jag ser framför mig att vissa personers resor kommer att försenas och det kan mycket väl hända att någon inte kommer att komma till start.

– Inför sommar-OS i Tokyo hade vi ett läge med avtagande smittspridning medan vi nu har det omvända. och även om den här virusvarianten verkar ge lindrigare sjukdom hos de aktiva så verkar den smitta trots vaccinering och det kluriga är att många kan vara smittade utan att uppvisa symtom.

Instruktionerna till de aktiva i truppen är tydliga: Följ de rekommendationer som finns, fast i kvadrat. SOK och de olika idrottsförbunden arbetar med att noggrant förbereda de precamps som de aktiva ska ha på olika håll inför spelen, och att testningen där sker på ett säkert sätt.

SOK gör samtidigt alternativa planer för att kunna senarelägga resor till Peking – för de som lämnar positiva test. De pratar även med de aktiva om vikten av att förbereda sig mentalt på att uppladdningen inför tävlingarna inte blir som tänkt.

Peter Reinebo tar även upp de bristande förberedelserna som något som kan påverka medaljmålsättningen. Under pandemin har de flesta förtävlingarna i OS-banorna ställts in. Och den resa som svenska vallare och SOK:s meteorolog planerade att göra till Kina vid nyår fick ställas in på grund av rädsla för att fastna i karantän. Kunskapen om förhållandena på plats är därför knapp.

– En viktig faktor blir snön och hur vårt material kommer att fungera, säger truppchefen.

Den svenska truppen utökades på tisdagen till 104 aktiva när alpinåkaren Elsa Fermbäck, som leder slalomcupen i Europacupen, togs ut på det så kallade framtidskriteriet. SOK räknar med att sluttruppen kommer att vara 110–115 aktiva stor.

Vilka är det då som ska ta Sveriges medaljer?

– Längdskidor och skidskytte står för två tredjedelar av de 30 toppositionerna. De lagen måste lyckas bra för att vi ska nå vårt mål. Sedan har vi andra aktiva också, som exempelvis skridskoåkaren Nils van der Poel.

Fakta. Sveriges 10 senaste vinter-OS 2018 Pyeongchang: 14 medaljer – 7 guld – 6 silver – 1 brons

2014 Sotji: 15 – 2 – 7 – 6

2010 Vancouver: 11 – 5 – 2 – 4

2006 Turin: 14 – 7 – 2 – 5

2002 Salt Lake City: 7 – 0 – 2 – 5

1998 Nagano: 3 – 0 – 2 – 1

1994 Lillehammer: 3 – 2 – 1 – 0

1992 Albertville: 4 – 1 – 0 – 3

1988 Calgary: 6 – 4 – 0 – 2

1984 Sarajevo: 8 – 4 – 2 – 2 Källa: SOK Visa mer

