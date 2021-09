”Som om Farbror Bertil måste stå över dagens joggingrunda”

1) Läkarlarmet

SOK-läkaren Per ”Pliggen” Andersson larmar om den utbredda formen av utbrändhet inom uthållighetssporter. Näringsfysiologi, beteendevetande, träning och psykologi måste fungera tillsammans för att idrottaren ska klara den tuffa träningen.

2) Erfarenheten

”Min totala belastning var långt över vad jag klarade av. Det har jag lärt mig jättemycket av.” Skidåkaren Moa Lundgren blev förra vintern ett exempel på problemet.

3) Talangfrågan

Läkarlarmet är viktigt men hur ska man få (över)ambitiösa talanger som jagar platser i yngre landslag eller idrottsgymnasier att lyssna på råden och kroppen?

4) Skidcitatet

Som ”Farbror Bertil som har lite ont i benen och måste stå över dagens joggingrunda. Mer dramatik än så var det inte”. Frida Karlsson om sitt senaste träningsuppehåll.

5) Studiobytet

Ny Champions League-säsong och C More i stället för Viaplay. Det var knappast som att en värld rasat och en ny uppstått. Same, same, but different.

6) Experten

Har hört reaktioner på Olof Mellbergs forcerade sätt att prata. Det viktiga var att han berättade vad som skulle hända, vad MFF skulle få problem med, innan det hände.

7) Kulturskillnaden

På Mellbergs tid fanns det massor av bra mittbackar. Med Filip Helander skadad är det kris i landslaget inför resten av VM-kvalhösten och Janne Andersson borde tänka om.

8) Pensionsfrågan

Förbundskaptenen borde göra ett undantag och ringa en spelare som tackat nej till landslaget. Han borde be Pontus Jansson att skjuta fram pensioneringen.

9) Toaregeln

Efter tennisstjärnan Stefanos Tsitsipas långa avbrott för att gå på toa under US Open planerar organisationen ATP att skärpa reglerna för toabesöken.

10) Läktarproblemet

Malmö FF påminner om att individuella avstängningar, nät framför läktaren och straff mot klubben är konsekvenser om fansen fortsätter att kasta in föremål.

11) Missbruket

Ska upp och springa i fjällen kommande helg så nu har jag börjat hamra på en massa väderappar långt i förväg igen. Det är till absolut ingen som helst nytta.