Sörenstam gör comeback i US Open – efter 14 år

Det var ett tag sedan sist men den Hall of Fame-invalde Annika Sörenstam kommer återigen tävla på damgolfens allra största scen.

Efter segern i US Open för seniorer förra året har hon en startplats i 2022 års upplaga av US Open. En tillfällig återkomst på LPGA-touren gjorde hon redan 2021 efter 13 års frånvaro – på hemmabanan vid Lake Nona.

Men 2008 var senast hon deltog i majorsammanhang, i US Open som hon vunnit vid tre tillfällen. 1996 vann hon tävlingen på Pine Needles i North Carolina där tävlingen hålls i år också.

– Det blir många minnen som kommer tillbaka, säger hon till SVT Sport.

Annika Sörenstam har totalt vunnit tio majors vilket gör henne till fjärde bäst genom tiderna på damsidan. Det är 30 år sedan hon gjorde sin majordebut i just US Open. 1995 vann hon tävlingen och lyckades sedan med den otroliga prestationen att försvara titeln året därpå på Pine Needles. 2006 var senast hon vann US Open vilket också blev hennes sista majorvinst i proffskarriären.

51-åringen har en klar målsättning – att vara med och spela alla fyra tävlingsdagar.

– Spelet känns bra, svingen känns bra och det är roligt att vara tillbaka på just den här banan, säger hon till SVT Sport.

Efter två dagars spel är det endast de 60 spelare med bäst resultat som klarar cutten av totalt 156 deltagare. Det är en tuff gräns även för att vara en major.

– Man tar ju inte emot en sådan här inbjudan utan att vara förberedd, säger Sörenstam till SVT Sport.

I startfältet finns sju andra svenskor – Frida Kinhult, Pernilla Lindberg, Anna Nordqvist, Madelene Sagström, Maja Stark, Linnea Johansson samt amatörspelaren Ingrid Lindblad.

Annika Sörenstam startar på torsdag klockan 14.50 svensk tid. I samma boll spelar också Ingrid Lindblad.

Läs mer:

Allt du behöver veta inför US Open