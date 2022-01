Sörenstam öppnar för majorcomeback

Förra året gjorde Annika Sörenstam comeback, 13 år sedan hon lade av med golfen.

Comebacken kom i samband med LPGA-tävlingen på Gainbridge, som spelades på hemmabanan Lake Nona – där familjen bor granne med 16:e hålet.

Senare samma år var svenskan med i damernas veterantävling US Senior Open – en tävling hon vann.

Den segern gav Sörenstam en plats i årets US Open, en tävling som avgörs på Pine Needles Lodge i North Carolina. Just på den banan vann Sörenstam sin andra raka US Open 1996.

– Jag är smickrad över det och det är Pine Needles… det stället har en speciell plats i mitt hjärta. Men det är svårt att gå ut och spela mot de här unga spelarna, så om jag bara kan gå ut där, ha roligt och inte vara så tävlingsinriktad... vilket är mitt störta problem. Jag är så tävlingsinriktad, även om jag inte spelar så mycket, säger Sörenstam.

Om Sörenstam kommer till start kommer hon att ”ta det lugnt, svinga och se vad som händer”.