Sörenstam utslagen – Hedwall leder

Hedwall gjorde bland annat två eagles och gick andra rundan på 64 slag, åtta under banan Valldas par, och är totalt 13 under par. Bakom henne gick nederländaren Joost Luiten på 65 slag och är totalt 12 under.

Sämre gick det för tävlingsvärden Annika Sörenstam, 50, en dubbelbogey på det tredje hålet innebär att hon är två över par och missar helgens spel.

– Det har varit kul att spela men lite jobbigt hit och dit med spelet. Lite bättre på greenerna i dag men inte lika bra från tee till green, säger den tiofaldiga majorvinnaren, som gjort tillfällig comeback i veckan, till SVT.

Henrik Stenson, den andra tävlingsvärden, gick för andra dagen i rad runt på 70 slag och är fyra under par och får spela vidare under lördagen.

De näst bästa blågula inslagen i tävlingen är Lina Boqvist och amatören Ludvig Åberg. Båda har haft identiska rundor – på torsdagen gick de runt på 69 slag och båda följde upp med 67 slag under fredagen. Därmed är de åtta under par, och ligger på delad femtonde plats.

Det är första gången damer och herrar spelar mot varandra på Europatouren.