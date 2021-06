Spanien till EM-kvartsfinal efter förlängningsdrama

När Spanien och Kroatien tågade in på Parken i i Köpenhamn för att mötas i måndagens första EM-åttondel var det två lag som inte riktigt fått det att stämma i turneringen med andraplatser i gruppen som resultat.

Spanien inledde matchen piggast och redan i den 15:e minuten fick Atlético Madrid-mittfältaren Koke ett friläge, men Dominik Livaković i Kroatiens mål kunde rädda.

Bara fem minuter senare vara katastrofen framme i motsatt riktning. Mittfältaren Pedri skickade en studsande hemåtpassning mot Unai Simon i det spanska målet och målvakten såg ut att ta blicken från bollen, som smet förbi hans utsträckta fot. 1-0 till VM-tvåan från 2018.

Trots det psykologiskt tunga misstaget, där målvakten tillskrevs ett självmål, fortsatte Spanien att pressa.

Och kvitteringen skulle komma. I den 38:e minuten trycktes Kroatien ner i eget straffområde och efter att flera spanska spelare ropat på hands sedan bollen gått via Luka Modrićs arm, studsade den ut till Sarabia. Han dundrade in 1-1 via en kroatisk försvarare.

1-1-resultatet stod sig in i halvtid, och när den andra halvleken inleddes fortsatte Spanien behålla majoriteten av bollinnehavet medan kroaterna främst hotade genom kontringar.

Då klev Chelsea-kaptenen César Azpilicueta upp på ett inlägg och nickade in ett förlösande spanskt ledningsmål från nära håll.

Kroaterna lyfte spelet något i jakt på en kvittering och det var främst den kroatiska stjärnan Luka Modrićs som regisserade anfallsspelet. I den 67:e minuten spelade han fram Guardiol, men Unai Simón kunde rädda.

Istället såg Spanien ut att definitivt avgöra matchen tio minuter senare när den 21-årige Chelsea-anfallaren Ferran Torres kunde rulla in 3-1 mellan benen på Dominik Livaković.

Men med fem minuter kvar tändes kroaternas hopp, Modrić smög in till höger i straffområdet och spelade in bollen, som studsade som en flipperkula vid mållinjen innan domare blåste av. Videodomaren hade talat och Mislav Oršić hade forcerat bollen över mållinjen.

Och i den 92:a minuten small det igen från nära håll. Ännu en kroatisk inhoppare, Mario Pašalić, rusade in i straffområdet och kunde nicka in kvitteringen mot ett chockat Spanien – förlängningen var ett faktum.

Där fick målvakten Unai Simón upprättelse när han i den 96:e minuten, liggandes på mållinjen, räddade Kramarićs jätteläge från nära håll.

Sen klev turneringens mest utskällda spelare fram. Spaniens anfallare Alvaro Morata, som fått motta hot och kritik efter att bland annat missat en straff i gruppspelet, dundrade in bollen i vänster kryss.

Mikel Oyarzabal säkrade den spanska segern några minuter senare med ytterligare ett mål, och laget ställs nu mot vinnaren mellan Frankrike och Schweiz som möts på måndagskvällen.