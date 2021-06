Spelarbetyg: Forsberg glödhet i EM-dramat mot Polen

Fotbolls-EM, Grupp E

Gazprom-stadion, Sankt Petersburg

Spanien–Polen 3–2 (1–0)

Målskyttar: 1–0 Emil Forsberg (2), 2–0 Emil Forsberg (59), 2–1 Robert Lewandowski (61), 2–2 Robert Lewandowski (84), 3–2 Viktor Claesson (90+4)

Matchbetyg: 5

Svensk rivstart med blixtmål redan efter 1.22 av Emil Forsberg. Sverige fortsatte bra fram till att det var dags för vätskepaus halvvägs in i halvleken. Därefter satte Polen hård press på det svenska försvaret och Robin Olsen fick visa sin klass i målet. En knapp kvart in i andra halvlek spelade nyinbytte Dejan Kulusevski vackert fram till Forsbergs andra mål, men Polens Robert Lewandowski både reducerade och kvitterade. Sen avgjorde sent inbytte Viktor Claesson.

Matchens lirare

Emil Forsberg. Pigg, kreativ och vass. Förutom de välplacerade målskotten stod han för flera dribblingsnummer och avslut som oroade det polska försvaret. En klassinsats på arenan där han avgjorde VM-åttondelen mot Schweiz för tre år sedan.

Janne Anderssons val

Bytet. Robin Quaison fick chansen från start på Marcus Bergs bekostnad. Quaison var godkänd – han byttes ut efter 55 minuter och ersättaren Dejan Kulusevski spelade fram till två mål.

Den omedvetna drömpassningen

Alexander Isak gick omkull precis utanför Polens straffområde, men bollen studsade på den liggande svenskens ena häl och blev till en drömpassning som Emil Forsberg skickade in 1–0.

Ribban Olsens bästa vän

I den 17:e minuten var Robert Lewandowski nära att kvittera efter en hörna, men hans nick gick i ribban – returen gick till den polske storstjärnan – som nickade bollen i ribban igen, trots att den svenske målvakten Robin Olsen låg på gräset.

Spelarbetyg Sverige

Robin Olsen 4

Mikael Lustig 3 (ut 68)

Victor Nilsson Lindelöf 3

Marcus Danielson 3

Ludwig Augustinsson 3

Sebastian Larsson 3

Kristoffer Olsson 3

Albin Ekdal 3

Emil Forsberg 5 (ut 77)

Alexander Isak 2 (ut 68)

Robin Quaison 3 (ut 55)

Inhoppare:

Dejan Kulusevski 4 (in 55)

Marcus Berg (in 68)

Emil Krafth (in 68)

Viktor Claesson (in 77)

Varningar: Marcus Danielson