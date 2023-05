Spelarnas olika vardag efter historiska guldet

Logga in

Forwarden Lucas Raymond och målvakten Jesper Wallstedt är de första spelarna från det historiska laget som spelar ett senior-VM.

Flera av guldkompisarna lär följa i deras fotspår, men behöver mer tid på sig än de två stortalangerna.

Här är spelarna i guldlaget och vad de gör i dag:

Målvakter

● Jesper Wallstedt, 20 år, Minnesota/Iowa Wild

● Hugo Alnefelt, 21 år, Tampa Bay/Syracuse Crunch

● Calle Clang, 20 år, Anaheim/San Diego Gulls

Alnefelt, som var förstamålvakt i guldlaget, har tillbringat den gångna säsongen i farmarligan AHL i likhet med VM-målvakten Jesper Wallstedt.

Calle Clang meddelade efter den här säsongen att han lämnar Rögle för att fortsätta karriären i Nordamerika.

Backar

● Philip Broberg, 21 år, Edmonton

● Victor Söderström, 22 år, Arizona/Tucson Roadrunners

● Alex Brännstam, 21 år, Vita Hästen/Nyköping

● Albert Johansson, 22 år. Detroit/Grand Rapids

● Ludvig Hedström, 22 år, Djurgården/Tyresö

● Tobias Björnfot, 22 år, Los Angeles/Ontario Reign

● Albert Lyckåsen, 21 år, AIK

Björnfot var ordinarie i NHL under förra säsongen. Den här säsongen har det dock mest blivit spel i farmarligan för honom.

Broberg har den här säsongen spelat 47 NHL-matcher samt nio slutspelsmatcher.

Brännstam och Hedström har mestadels spelat i allsvenskan den här säsongen, men under perioder lånats ut till division I-lag.

Forwards

● Karl Henriksson, 22 år, New York Rangers/Hartford Wolf Pack

● Lucas Raymond, 21 år, Detroit

● Alexander Holtz, 21 år, New Jersey/Utica Comets

● Simon Holmström, 21 år, New York Islanders/Bridgeport Islanders

● Oscar Bjerselius, 22 år, Mora (inledde säsongen i Östersund)

● Zion Nybeck, 21 år, AIK

● Oscar Lawner, 22 år, Färjestad

● Albin Grewe, 22 år, Mora

● Isac Andersson, 21 år, Vimmerby

● Max Wahlgren, 22 år, Hudiksvall

● Elmer Söderblom, 21 år, Detroit/Grand Rapid

● Arvid Costmar, 21 år, Linköping

● Albin Sundsvik, 22 år, Skellefteå

VM-liraren Raymond behövde aldrig ta vägen via spel i farmarligan utan tog genast en plats Detroit.

Henriksson väntar fortfarande på sin första NHL-match. Holtz spelade nio förra säsongen, och 19 den här. Holmström har haft en bra säsong och spelat 50 matcher med Islanders i NHL.

Wahlgren och Andersson har den gångna säsongen spelat i division I.

Fotnot. Lagen gäller för säsongen 22/23

