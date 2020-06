Spelschemat tuffare än någonsin: ”De stora grabbarna slits hårdare”

När Djurgården tog hem SM-guldet i fjol var startelvan ungefär densamma från start till mål.

Den här säsongen kommer det att bli annorlunda.

Det tajta spelschemat kommer att slita på spelarna och det finns färre tillfällen för träning och vila.

– Vi kommer behöva använda alla i truppen och får hålla koll på hur mycket de spelar och springer, utifrån det får man bedöma den fysiska statusen, säger Helander.

Det är Viktor Helanders andra år som fystränare i klubben, innan dess arbetade han fyra år med Djurgårdens tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf i Sirius.

– Att vi jobbat tillsammans tidigare är avgörande. Det spelar ingen roll om man kan mest eller bäst, får man inte ut det är det oväsentligt.

Kim Bergstrand vill ha kontinuitet i startelvan den här säsongen också.

– Så är det naturligtvis. Men det gäller att ha så många som möjligt med sig samtidigt. Det är svårt att planera, dels för att det är några som kommit tillbaka, som Erik Berg, man vet inte hur mycket de tål över huvud taget.

I augusti i fjol kom Emir Kujovic in i truppen men hade inte fysiken för att spela 90 minuter från start.

Nu har den före detta skyttekungen – Kujovic vann allsvenska skytteligan 2015 med 21 mål på 30 matcher – arbetat upp fysiken.

– Men Kujovic och de stora grabbarna slits naturligtvis hårdare när det blir ett tätt spelschema. Det är lättare om man är lätt i kroppen, konstaterar Kim Bergstrand.

Djurgården tappade allsvenskans skyttekung, 15 mål på 30 matcher, när Mohamed Buya Turay i slutet av december vände tillbaka till sin belgiska klubb Sint-Truidense.

– Han var ju bäste anfallaren i Sverige förra året så det är klart att det är svårt att ersätta honom. Men samtidigt har vi både Emir Kujovic och Kalle Holmberg som båda vunnit skytteligan tidigare, säger Bergstrand.

Viktor Helander är förhoppningsfull när det gäller Erik Bergs comeback.

– So far so good. Men att därifrån gå in och spela 90 minuter tre dagar i veckan, där är vi definitivt inte ännu. Vår utmaning ligger i att se hur mycket och hur ofta vi kan använda honom, vi har inget bra svar på det i dag.

Viktor Helander gör sitt andra år som fystränare i Djurgården och är den som ska se till att spelarna håller säsongen ut. Foto: Pelle Börjesson/Bildbyrån

Djurgården har haft ett bekräftat fall av corona, ett par spelare till har misstänkt att de drabbats men inte testats.

– Förhoppningsvis kanske vi har haft det i vår grupp utan att vi märkt det. Nu har vi alla på plats, alla är friska. Om det skulle drabba gruppen nu när vi ska börja resa och få åtta stycken fall samtidigt, det är knappast optimalt, säger Helander.

Teamet som arbetat med spelarnas fysik har, trots ovissheten om när allsvenskan skulle börja, bara haft ett mål i sikte.

– Som fotbollsspelare ska du vara vältränad, det spelar ingen roll om man har match eller inte, det är deras jobb.

I mars och april tränade spelarna ofta för sig själva på hemmaplan.

– Det gör de ju under december också, så det är spelarna vana vid.

De senaste månaderna har Helander haft kollektiva träningar på Kaknäs.

– Vi har tränat extremt mycket löpning, sprint, uthållighetssprint och styrka.

Eftersom försäsongen varit rekordlång har Djurgården valt att hitta på alternativ träning.

– Vi har gjort aktiviteter så allt inte blir lika, då går intensiteten ned ganska fort. Vi har orienterat och haft en tipsjogg, mest för att göra något annat och hålla uppe fysen.

Att börja spela tävlingsmatcher utan att ha ett antal träningsmatcher i kroppen ökar risken för skador.

– Vi har ju inte suttit i hemkarantän som många andra länder gjort som gått från ingen form av fotbollsträning till att på någon vecka spela 90 minuter. Vi har ändå kunnat träna och hålla i gång på ett bättre sätt, det kan gynna oss. Men man ska komma ihåg att ute i Europa spelar man ofta två matcher i veckan och spelarna är byggda för det. Att tåla att spela många matcher är kanske den viktigaste egenskapen för en fotbollspelare.

Den 17 juni har Uefa ett möte om hur man ska lägga upp de europeiska cuperna där Djurgården som svenska mästare får chansen att kvala in till Champions League.

– Det är svårt att planera innan man vet men vi har i alla fall planerat för att det blir riktigt många matcher den här säsongen, det handlar om att vara förberedd, säger Helander.

På söndag kommer Bergstrand tillbaka till Studenternas IP i Uppsala där han under sju säsonger tränade IK Sirius.

Nu tvingas han uppleva en idrottsplats utan publik.

– Jag spelade en match i Skärhamn utan publik då det var kommunalstrejk. Det kommer att bli väldigt speciellt men vi vänjer oss vid det också. Vi har förberett oss i flera månader för vi har ju tränat utan publik. Det är lika för alla lag men det kommer att kännas märkligt till en början. Jag tror kanske att närkampsspelet och intensiteten blir lite lägre än den var inför publik.

Viktor Helander är från Uppsala.

– Sirius borta blir ett kärt återseende. Förhoppningsvis kan vi visa att vi gjort något bra under våren.

