Sportcheferna efter hoten mot kollegan: ”Patetiskt”

Sedan Modos sportchef under onsdagskvällen fått motta hot i sociala medier har en bland annat polisen kopplats in. Stöd till Fredrik Glader har samtidigt strömmat in via olika kanaler. På samma gång är det många som beklagar sig över vad som inträffat.

En av dem som visat sitt stöd till Glader på twitter är Patrik Zetterberg, sportchef i seriekonkurrenten Västerås IK.

– Det är tragiskt att vi ska behöva ha det så, även om de flesta förstår att det finns gränser. Vi har publika roller och vi som har det måste samtidigt kunna stå för det. Men sånt här kan vi inte acceptera, vi ska inte behöva ha personliga hot och hot mot någons familj, säger Zetterberg till DN.

Han fortsätter:

– Man måste kunna skilja på sak och person. Man har bättre och sämre dagar, men sen finns det en klick på sociala medier som kan göra sånt här bakom skärmen.

Att man som sportchef får höra ett och annat är inget ovanligt menar Zetterberg.

– Konstruktiv kritik är inget konstigt, det är en del av jobbet. Sen är det klart att vi har offentliga positioner som spelare och ledare. Men det är en del av vår vardag. Samtidigt är kritik ett sundhetstecken i att kunna engagera och är ett bevis på att vi betyder något för folk.

Patrik ”Zäta” Zetterberg, mångårig sportchef i Västerås IK. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Västeråslagets mångårige sportchef förklarar att det krävs en del för att folk ska vara nöjda, det räcker inte ens med att laget vinner matcher.

– Folk är inte alltid nöjda när man vinner heller, då är det fokus på att fel spelare gjorde mål istället. Men på en viss nivå accepterar man det och då triggar det, men när det blir hot har det gått för långt. Det är ju patetiskt.

Är känslan att hot och kommentarer i sociala medier har ökat när det inte varit någon publik på arenorna?

– Folk kanske sitter hemma mer, har mer tid när de inte är på jobbet eller i skolan. Sen har man sport att följa på TV. Men om det blivit värre vet jag inte, men man märker tydligt att det finns en klick människor, som ofta är desamma, som är rötägg.

Just skillnaden på att möta alla som är engagerade på plats på arenorna eller liknande och att bara bli bemött av dem i exempelvis sociala medier belyser Zetterberg lite extra.

– Här i Västerås finns det också folk som kan uttrycka starka åsikter på håll, sen när man möter de ansikte mot ansikte säger de inte så mycket. Det är enkelt att sitta bakom en mobil eller dator.

– Men vi ska stötta varandra och sånt här är helt oacceptabelt.

SHL-klubben Linköping HC:s sportchef Niklas Persson. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Linköpings sportchef Niklas ”Pajen” Persson, vars lag haft en tung SHL-säsong, vittnar själv om att han själv märkt av liknande, för hårda, tongångar.

– Absolut, även om det inte varit lika grovt eller direkt till mig så förekommer det elaka kommentarer. Men vad ska man säga... Det är rätt oskyldiga hot. Man tar inte så allvarligt på det. Men man får det till sig och någonstans tillhör det vardagen, det är så enkelt att sitta bakom en skärm.

Vad tänker man när sånt här händer en sportchefskollega?

– Jadu, vad tänker man? På ren svenska är det förjävligt, det är långt över gränsen. Jag vet hur hårt Fredrik (Glader) jobbar och sånt här är inget som hör hemma någonstans. Man mår dåligt över det.

Frågor om hur klubbarna, spelare och ledare hanterar sociala medier är en fråga som diskuteras en hel del. Till viss del höjs ett varningens finger för hur spelarna bör hantera sociala medier.

– Just händelser av den här sorten är ovanligt. Men vi diskuterar hur vi ska hantera sociala medier, både i klubben och i SHL, rätt ofta. Som ledare vill vi att våra spelare kanske inte ska läsa så mycket. Men sen har de ju polare och släktingar som läser.

Även Persson är inne på att trycket utifrån ökat när publiken inte funnits på läktarna.

– Jag kan bara tala för mig själv och det har säkert ökat något. Dels med våra sportsliga resultat men även att folk inte fått vara på plats och uttrycka sina känslor.

Thomas Rhodin, som jobbar tillsammans med Peter Jacobsson, i Färjestad BK. Foto: Anna-Lena Bergqvist/Bildbyrån

Thomas Rhodin, sportchef i Färjestad och kollegan Peter Jakobsson, pratade om händelsen under torsdagen.

– Det är jättetråkigt, helt oacceptabelt. Jag och min GM (General Manager, Jakobsson) vi nämnde det i morse och kände det att det har gått över gränsen, säger Rhodin.

Om hot eller liknande skulle förekomma mot Rhodin eller någon av hans kollegor har Färjestad en procedur för att hantera det.

– Det finns en säkerhetsansvarig hos oss och kommer det en händelse som går över gränsen så skickar vi den vidare dit. Sedan tar den personen det vidare om det ska till polisen eller så.

Samtidigt betonar han att de som utåt sett står som ansvariga sällan är ensamma i sitt arbete.

– Visst är man i en utsatt position, men det är ingen one man show. Jag vet inte hur Fredrik har det i Modo men han är nog inte helt ensam i alla beslut han tar heller, säger Rhodin och fortsätter:

– Blir man den som syns blir man nog den som får ta både det positiva och det negativa. Men jag hoppas folk förstår att man inte är ensam.