Stabilt Luleå drygar ut serieledningen

Carl Mattsson, Julius Honka och Juhani Tyrvainen tryckte in varsin puck inom mindre än fem minuter innan den första perioden var över i Coop Norrbotten arena.

Det var fortsatt bra fart i offensiven över den mållösa andra perioden.

– Vi är först på puckarna och noga med klubban. Det gäller att gå för ”fyran” och inte slappna av. Förr eller senare kommer målen att trilla in om vi fortsätter som i andra, sade Luleås Jonas Berglund till C More.

Kim Rosdahl i Oskarshamn:

– Vi måste upp flera nivåer. Det är viktiga poäng att spela om, vi måste alla upp ett snäpp och bidra.

Berglunds linje gällde. Med 6.31 kvar lekte Tyrvainen in 4–1 efter klapp-klapp-hockey.

Oskarshamn, just nu femma i tabellen, har fokus på att hålla sin kvartsfinalplats.

Luleå? Där kan ambitionen inte vara någon annan än att gå för förstaplatsen i grundserien, den som ger en vacker slant i bonus och sportsliga fördelar i slutspelet.

Det är svårt att prata om ett ryck i en tabell som haltar svårt på grund av pandemin. Matchen i Luleå var den enda som kunde spelas på tisdagskvällen.

Läget just nu:

Luleå står på 67 poäng efter 36 spelade matcher. Skellefteå och Rögle har 62 och 61 poäng, men båda klubbarna har fyra matcher färre spelade.

Värt att notera är också att spelprogrammets ryckighet gett Luleå fyra raka hemmamatcher. Utdelningen? Fyra segrar, vara två efter förlängning.

Och att Luleå hittat stabiliteten råder det inga tvivel om. Sedan den 18 november har laget bara gått från en match utan att ha fått minst en poäng.

– Vi är mycket svårslagna. Vi har haft lite för många kryss, men vi är med i varje match. Tja, det är svårt att slå oss, säger Linus Omark till C More.