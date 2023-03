Staffan Olsson: Kraven på ungdomstränare växer för mycket

Det är snart ett år sedan som Staffan Olsson fick tjänsten som tränarmentor i Hammarby handboll. I rollen ingår dels individuell coachning för ungdoms- och juniortränare, dels att tillsammans med Kalle Mattson, vd för Hammarby Handboll AB, och Patrik Fahlgren, tränare för herrlaget, ta fram fokusområden för ungdomsverksamheten.

– Det finns ju fantastiskt material från spelarutbildningar, både från förbundet och från klubbar som gör det själva, det är ganska mastodont, säger Olsson.

– Därför har vi känt att vi inte behöver skriva något nytt sådant utan jobbar mer på att ta fram två till tre fokusområden ur det stora som vi tror att ungdomstränarna behöver lägga mer energi på.

Tränarmentorer är inget som många svenska ungdomsföreningar är bortskämda med.

– Därför blev jag väldigt glad när de tog kontakt med mig, det är väl också ett bevis på att de vill satsa på ungdomar och ungdomstränare.

Tror du att det kommer utvecklas i fler klubbar i framtiden?

– Jag tror ju tyvärr i dessa sammanhang, när det gäller ungdomsidrott, att det i slutändan alltid handlar om ekonomi, svarar handbollsprofilen.

– Men min förhoppning är att det blir mer och mer populärt att sponsra de här mjuka värdena, att företag inte bara fokuserar på elitverksamheten.

Efter ett år som tränarmentor har det jobbigaste för Olsson varit att höra om olika logistiska problem som många lag har. Foto: Piotr Hawalej/AP

Som tränarmentor ser Olsson sig själv mycket som ett bollplank där han känner att han bidrar som mest genom individuella samtal med tränarna där de får ventilera och lyfta eventuella bekymmer. Han vill belysa en negativ trend där kraven på ungdomsledare växer allt mer.

– Det här blir ett större problem. Jag tycker att svensk idrott generellt får för dåligt betalt av den svenska staten för den insats man gör bland ungdomar.

Olsson poängterar att Hammarby har kommit hyfsat långt i sin utveckling där tränarna för B-ungdom och uppåt inte har något föräldraskap till någon av spelarna.

– Det är ju annars väldigt vanligt, att det blir några snälla föräldrar som ställer upp och lägger ner själ och hjärta. Med den kravbilden som de har på sig blir det väldigt väldigt tufft.

– Det är en tuff miljö och jag beundrar dem för de insatser de gör och kan jag hjälpa till på ett litet hörn och stötta dem så gör jag det väldigt gärna.

Staffan Olsson inledde sin egen tränarkarriär i Hammarby för snart 20 år sedan. Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Sedan Olsson lade ner sin proffskarriär har han haft en rad ledaruppdrag, och just nu kombinerar han sitt 25-procentiga uppdrag i Stockholm med att vara förbundskapten för Nederländernas herrlandslag. Kontrasterna mellan högsta elit och B-ungdom ser han dock inte som något problem utan snarare uppfriskande.

– Jag tycker det är lite härligt med de stora differenserna, säger han.

Med sina egna erfarenheter som handbollstränare kan han vittna om att det ibland är oerhört ensamt.

– Jag har själv alltid haft bollplank för att både få ventilera och få nya idéer. Det är alltid utvecklande att få bolla saker då det är så himla lätt att hamna i sina egna sanningar och tro att det är den enda vägen till framgång.

Patrik Fahlgren ledde Hammarby till vinst i allsvenskan 2020–2021 och nu ligger laget på en slutspelsplats i handbollsligan. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Just framgång är något som Hammarbys herrlag har haft mycket av under säsongen, det har nått en final i Svenska cupen och befinner sig just nu på en fjärdeplats i handbollsligan.

Har du bidragit något där?

– Fahlgren och jag spelar padel en gång i veckan och fikar en halvtimme efter och diskuterar handboll, det är ungefär det.

– Jag önskar att jag hade kunnat ta på mig lite, men det är 100 procent Patriks jobb.

Läs mer:

Mikaela Mässing gör comeback – i division 1: ”En galen värvning”

Gottfridsson efter VM-skadan: ”Jag har fått så mycket kärlek”