”Stängda pubar har fått engelsmännen att börja träna”

Svennerstål fortsätter med ett skratt:

– Det om något beskriver vilken chock det är för engelsmännen att pubarna är stängda.

– Så vem vet, kanske den här krisen kommer att leda till att engelsmännen blir hälsosamma även i ett långsiktigt perspektiv.

29-årige Ludwig Svennerstål – som kommer från Stockholm men som flyttade till England som 19-åring för att satsa på fälttävlan – är Sveriges högst rankade fälttävlansryttare.

Han och hästen El Kazir ingick i laget som i förra sommarens EM red hem ett brons. Ludwig och El Kazir blev också bästa svenska ekipage individuellt med en åttonde plats.

Lagmedaljen innebar att det svenska laget var kvalat till OS i Tokyo, och sedan den dagen har allt som 29-åringen gjort varit inriktat på att han ska vara som bäst när OS avgörs.

Som ett led i det valde Ludwig till exempel att matcha fem hästar – vilket är ovanligt många – mot Tokyo. På så sätt kunde han känna sig åtminstone någorlunda säker på att någon av hästarna skulle vara i form, och var inte heller sårbar för om någon häst blev skadad.

Ludwig Svennerstål OS-debuterade i London 2012, och ingick där i det svenska laget som slutade fyra. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Men inte ens Svennerståls extremt noggranna OS-plan innehöll en strategi för vad som skulle hända om en pandemi tog världen i ett järngrepp och tvingade fram beslutet att skjuta fram OS till 2021.

– Första känslan när beskedet kom var naturligtvis tomhet. Det tror jag nästan alla världens idrottare kände, även om alla insåg att det var ett nödvändigt beslut, säger Ludwig Svennerstål.

– När den känslan hade släppt började man fundera över såväl de ekonomiska som sportsliga konsekvenserna.

Kommer du kunna behålla samtliga fem möjliga OS-hästar ytterligare ett år?

– Jag har fantastisk stöttning av mina hästägare och mina sponsorer, och som det ser ut nu kommer satsningen mot nästa år att fortsätta enligt planen. Alla hästägare är med på det så det är full fart framåt som gäller.

– Men det är klart att den här krisen får stora ekonomiska konsekvenser för hela världsekonomin. Var det kommer att sluta är det ju ingen som vet eftersom vi fortfarande inte vet hur länge det dröjer innan samhället kan börja fungera normalt igen.

– Som fälttävlansryttare har vi vår huvudsäsong från mars till oktober. Det är under de månaderna som jag gör flest hästaffärer, och under de månaderna som jag rider in prispengar. Nu ligger allt nere och därmed går vi från lågsäsong till extrem lågsäsong. Samtidigt är utgifterna desamma.

”I stället för att till exempel reta mig på att det inte blir något OS i år tänker jag att det här innebär att jag har fått ett år till på mig att träna”, säger Ludwig Svennerstål. Foto: Privat

Trots utmaningarna i coronakrisens spår som Svennerstål – i likhet med andra – står inför har han bestämt sig för att inte låta osäkerheten och oron prägla hans liv.

– I stället för att till exempel reta mig på att det inte blir något OS i år tänker jag att det här innebär att jag har fått ett år till på mig att träna. Något som kommer att göra att både jag och mina hästar kommer att vara ännu bättre förberedda för att vara med och slåss om medaljerna.

Är det något särskilt som du vill förbättra under det här kommande året?

– Ja. jag har bestämt mig för att fokusera extra på dressyren.

29-årige Ludwig Svennerstål bor i Tetbury i grevskapet Gloucestershire i sydvästra England.

När inget är sig likt i världen runt omkring är det åtminstone en sak som förblir densamma.

– Hästarna märker inte av varken något virus eller någon kris. För dem är allt som vanligt. De tas om hand på samma sätt som de alltid görs, och vi tränar dem hemma precis som vanligt, berättar Ludwig Svennerstål.

Ludwig Svennerstål har bott i England i över tio år. Foto: Jonas Ekströmer/TT

För egen del märker Ludwig främst av restriktionerna i de små vardagliga sysslorna, som till exempel när han ska gå och handla mat.

– De har delat upp mataffären i olika sektioner, där det bara får vara ett visst antal människor i taget och självklart måste stort avstånd mellan alla vara stort. Ofta är det dessutom kö innan man släpps in. Så numera tar det minst fem gånger så lång tid att handla. Fast vid det här laget har jag vant mig vid det så nu tänker jag knappt på det.

– Det jag saknar mest är att jag inte kan gå till gymmet. Jag har visserligen fått hjälp av SOK, Sveriges olympiska kommitté, och fått övningar som jag kan göra hemma men det är inte samma sak. Jag har betydligt svårare att hålla fokus när jag tränar hemma.

– Men med det sagt inser jag så klart att det är ett lyxproblem så det får inte låta som jag klagar. Jag är fullt medveten om att jag är lyckligt lottad som är frisk, och som trots restriktionerna har en fungerande vardag med mina hästar.

