Stark om Solheim-oron: ”Vågar inte lita på det”

Fakta. Maja Starks val

Vilken major vinner du helst?

– British Open. För att det handlar om att stå ut ganska ofta. Dåligt väder, regn och vind och ibland lite orättvisa förhållanden beroende om man spelar på förmiddag eller eftermiddag.

Men kanske roligare att vinna British Open nästa år, på St Andrews?

– Ja, jag tänker att jag kan vinna på Pebble Beach i år (US Open) och sedan St Andrews nästa år, haha.

Vilken musik lyssnar du mest på?

– Jättemycket olika. Men Blink 182, Laakso, Billie the Vision and the Dancers... Och Veronica Maggio tror jag var min toppartist förra året.

Vem har varit din största förebild?

– Tiger. För att han är bäst, överlägset. Alla rekord och allt sådant är hans, jag älskar hans sving och gillar hans mentalitet på banan. Jag är jätteglad att han fortsätter spela och det visar verkligen hans inställning till golf. Han har så mycket pengar och så mycket vinster, men han går igenom allt det här och så många operationer för att han älskar att tävla. Jag har sjukt stor respekt för det.