Stark start av Stark i US Open

Närmast att gå runt de 18 hålen under par var amatören Maja Stark. 21-åringen inledde med en säker birdie och låg efter 16 hål på ett under par. Men på 17:e kom dagens tredje bogey och Stark – som även i fjol inledde US Open bra, fick nöja sig med 71 slag.

Hon delar därmed 16:e plats med bland andra mer rutinerade landsmaninnan Madelene Sagström och flerfaldiga majorvinnarna Inbee Park, Lydia Ko och Ariya Jutanugarn.

Sverigeettan Anna Nordqvist gick runt på +4 och ligger delad 69:a och ett slag bakom henne ligger Pernilla Lindberg. De två och övriga fyra svenskor måste spela upp sig på fredagen för att ha chans på vidare spel i helgen.

Bäst av alla har engelskan Mel Reid och amerikanska amatören Megha Ganne spelat, de gick runt på 67 slag, fyra under par.