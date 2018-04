Stenson kvar i toppstriden i US Masters

Klockan var närmare åtta på kvällen, lokal tid, när Henrik Stenson kom in i den näst sista bollen av spelare i den andra rundan av majortävlingen US Masters. För andra dagen i rad gick den svenske stjärnan under par på Augusta National. Hans 70 slag (–2) innebär att Stenson är totalt fem under banans par.

– Det känns som att jag hade kunnat prestera bättre om det långa spelet hade varit där jag hade velat ha och kan ha det. Det var lite frustrerande. Jag blev lite grinig så jag avslutade med några birdies i alla fall, säger 42-åringen, som är trea inför helgens spel.

Hans 69 slag under torsdagen var Stensons bästa inledning i Masters i karriären – majortävlingen där han på de tidigare tolv starterna fått nöja sig med en delad 14:e plats som bästa resultat (2014).

– Det är klart att två under och fem under totalt är ett bra jobb, säger han.

Amerikanen Patrick Reed var rena rama birdiemaskinen under den andra dagen. Reed svarade för nio birdies och tre bogeys (66 slag) och leder på nio under par – två slag före australiern Marc Leishman och tre före Stenson.

– Det är ju aldrig omöjligt att plocka in fyra slag på 36 hål – långt därifrån. Särskilt på den här banan, säger svensken.

Stenson tippar på att han behöver gå runt fem till sju slag under par under lördagen och söndagen för att kunna vara med i striden om den gröna Masterskavajen.

– Då känns det som att man behöver steppa upp ett litet snäpp för att kunna utmana.

Han anser att det långa spelet inte var katastrofalt, men det levde inte upp till British Open-vinnarens (2016) egna krav.

– När man är så nära täten som man ändå är hade man velat ha den där lilla extra växeln eller två som jag vet att jag har.

De två första Mastersrundorna har spelats under fina förhållanden, även om vindarna varit förrädiska på vissa hål. Under lördagen blir det värre. Väderprognosen garanterar regn – även när Stenson slår ut i den näst sista bollen klockan 20.20, svensk tid, tillsammans med nordirländaren Rory McIlroy.

– Då är det i alla fall bra om puttningen och närspelet är på gång. Det är ju de delar som håller ihop en "score" om det är tufft där ute, säger Henrik Stenson.