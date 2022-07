Stensons succé – leder i LIV-tourdebuten

Förra veckan blev det klart att den svenske golfstjärnan Henrik Stenson byter spel på den amerikanska PGA-touren och Europatouren mot spel på den nystartade LIV-touren, som finansieras av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF.

Den här veckan gör Stenson, som vann The Open 2016 och blev historisk som Sveriges förste manlige majorvinnare, debut på den omdiskuterade touren som anklagas för att vara en del av så kallad sportswashing, ett sätt för Saudiarabien att genom idrotten tvätta sitt rykte när det gäller till exempel mänskliga rättigheter.

Efter att Stenson under flera dagar ifrågasatts och fått motstå kritik för sitt val, som bland annat kostat honom kaptensrollen i Europas Ryder Cup-lag, imponerade 46-åringen under den första rundan av tre på Donald Trumps bana i Bedminster, New Jersey, USA.

Svensken, som startade på hål 16, gick på fyra under par under sina nio inledande hål (hål 16–18 och 1–6) och var då ensam ledare i tävlingen där samtliga spelare startade samtidigt men på olika hål, så kallad shotgun-start. Under Stensons avslutande nio hål (hål 7–15) gick han på tre under par.

Efter en 64-rond, sju under par, delar svensken ledningen i tävlingen med amerikanen Patrick Reed inför lördagens andra runda av tre. Phachara Khongwatmai, Thailand, ligger på tredje plats, fem under par.

LIV-tourens tävlingar skiljer sig från PGA- och Europatourens tävlingar på flera sätt. Dels är det endast tre tävlingsdagar per vecka, i stället för fyra, och dels representerar spelarna lag och tävlar inte bara individuellt. Stenson spelar i laget Majesticks med engelsmännen Lee Westwood, Ian Poulter och Sam Horsfield.

Prispengarna är dessutom klart högre. En individuell seger i LIV-tourens deltävling i Bedminster ger 4 miljoner dollar, motsvarande omkring 40,4 miljoner kronor, enligt Golf Digest. En seger för laget ger ytterligare 3 miljoner dollar.

Jämförelsevis får vinnaren i veckans PGA-tourtävling, Rocket Mortgage Classic i Detroit, 1,5 miljoner dollar, enligt Sports Illustrated.