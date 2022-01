Stina Nilsson: ”Ju närmare avresa, desto mer nervositet”

Fakta. Fler röster om risken att bli smittad

Anna Swenn-Larsson, alpint:

– Det är klart att jag känner mig lite orolig. Jag valde att stanna nere i Alperna från början av december och valde att åka bil hem därifrån inför OS, för det känns för riskabelt att flyga. Jag träffar ju inga människor och ska ju bila ner till Arlanda också. Men det känns ändå inte helt säkert, även om vi är så försiktiga vi bara kan.

Jonna Sundling, längd:

– Det är trist om det skulle bli så, men vi är väldigt försiktiga och när vi kommer in i OS-bubblan tror jag att det kommer att kännas väldigt säkert just med tanke på att det är väldigt hårda restriktioner och tester typ varje dag. Jag tror att det kommer att kännas tryggt, och just nu känner jag mig också trygg.

William Poromaa, längd:

– Det är klart att man inte vill ha det, och man gör allting man kan för att undgå det. Men det som är lite positivt är att det pratas om att den här varianten är mildare och inte påverkar en lika mycket som deltavarianten. Det är i alla fall positivt.

Walter Wallberg, puckelpist:

– Jag vet inte om det är säkrare att vara i Åre än i Kina. Det är corona mest överallt här. Man får vara noga med säkerheten.