Stina Nilsson om konkurrensen med nära vännen: ”Har bara blivit så”

Fakta. Så fortsätter skidskyttevärldscupen

Veckans tävlingar i Annecy, Frankrike, är de sista före nyår.

Torsdag, 14.15: Sprint, damer.

Fredag, 14.15: Sprint, herrar.

Lördag, 13.00 & 15.00: Jaktstart, damer & jaktstart, herrar.

Söndag, 12.45 & 14.45: Masstart, damer & masstart, herrar.

Sveriges trupp

Damer:

Hanna Öberg, Piteå Skidskytteklubb

Elvira Öberg, Piteå Skidskytteklubb

Linn Persson, SK Bore

Mona Brorsson, Finnskoga IF

Anna Magnusson, Piteå Skidskytteklubb

Stina Nilsson, Lima SKG

Herrar:

Peppe Femling, Piteå Skidskytteklubb

Oskar Brandt, I 2 IF

Malte Stefansson, Oxbergs IF

Jesper Nelin, Piteå Skidskytteklubb

Martin Ponsiluoma, Tullus SG

Sebastian Samuelsson, I 21 IF