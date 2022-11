Stina Nilsson om nygamla konkurrenten: ”Lätt att man lägger höga förväntningar på längdåkare som byter”

Tyska Denise Herrmann gjorde bytet 2016. Stina Nilsson 2020.

Inför vinterns säsong är det den slovenska VM-trean i längdsprint och vinnaren av sprintcupen 2021, Anamarija Lampic, som har hängt på sig ett gevär och övergett längskidåkningen.

27-åringen meddelade i våras att hon byter till skidskytte. För att få åka världscupen behöver hon först kvala in via IBU-cupen (nivån under världscupen). Där drar säsongen i gång i Idre 29 november–4 december.

– Mitt långsiktiga mål är OS om fyra år, jag har inga prestationsmål för den här vintern, säger Lampic till slovenska dagstidningen Delo.

– Jag måste snabbt komma in i tävlingar... men jag drivs inte av tanken på att åka världscup så snart som möjligt. Jag vill skynda långsamt, göra bra ifrån mig i IBU-cupen och få min första känsla för skidskyttetävlingar.

Anamarija Lampic (Slovenien) och Stina Nilsson (Sverige) på pallen ihop under skid-VM i Seefeld 2019. Sverige tog guld i sprintstafetten och Slovenien silver. De nuvarande skidskyttarna, i mitten av bilden, flankeras här av dåvarande lagkamraterna Katja Visnar och Maja Dahlqvist. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stina Nilsson, den svenska OS-ettan i längdsprint 2018 tog förra säsongen sina första pallplatser i skidskyttevärldscupen. Hon säger till DN att hon ser fram emot att se Lampic i en ny sport.

– Det är jättespännande. Jag tycker det är jättekul, även om jag vet att det är lätt att man lägger höga förväntningar på en längdåkare som byter.

När Nilsson och Lampic möttes senast var det i svenskans sista världscuplopp på skidor, i Tour de skis masstart i december 2019. Samma år hade de delat prispall på VM när Sverige (Nilsson och Maja Dahlqvist) vann guldet i sprintstafett före Slovenien (Lampic och Katja Visnar).

Har ni haft någon kontakt?

– Inte mer än att jag har ”tummat upp” på hennes inlägg på Instagram, säger Stina Nilsson.

Hur var det för dig att få höga förväntningar på dig direkt?

– Det var inget som jag själv byggde upp eftersom jag själv var väldigt tydlig med att jag börjar från noll och måste lära känna sporten. Så det var egentligen media som byggde upp det.

– Men jag är väldigt tacksam för att jag hade proffs runtomkring mig som visste hur svårt det är. De påminde mig hela tiden om att ”det där är inte rimligt”.

Först skojade man om att jag skulle skrämma alla rådjur och tuppar.

Anamarija Lampic säger till Delo att allt ”är en process, inget händer över en natt”. Hon berättar för tidningen om skytteträningen i Pokljuka, Slovenien:

– Först skojade man om att jag skulle skrämma alla rådjur och tuppar. Men jag tycker att jag har kommit in i laget ganska bra, jag har lärt mig grunderna kring skyttet.

På fredagen drog längdvärldscupen igång i Finland. Men hon har ingen kontakt med sitt tidigare landslag, har Lampic sagt till slovensk press. Ett tag funderade hon på att, trots allt, ställa upp i hemma-VM i längdskidor i Planica 2023. Men så ser det inte ut att bli.

– Ju närmare vi kommer säsongen desto mindre tänker jag på det, sade Lampic till Delo i oktober.

– I princip stöttar alla mig. De känner till att skidskytte var min hemliga önskan efter att jag tröttnat lite på allt. De vet att jag har uppnått mycket inom längdskidåkningen, men om andra kan byta jobb, varför skulle inte jag kunna göra det?

Stina Nilsson tävlar nästa vecka i världscupen samtidigt som nygamla konkurrenten Anamarija Lampic (Slovenien) debuterar i IBU-cupen. Foto: Anders Wiklund/TT

Fakta. De bytte längd mot skidskytte eller dubblerade – och lyckades ● Stina Nilsson, Sverige. Vann OS-guld i sprint som längdåkare (2018) och ytterligare elva mästerskapsmedaljer. Tog sina första pallplatser som skidskytt förra säsongen (en i stafett och en individuellt). ● Anna Carin Zidek, tidigare Olofsson, Sverige. Deltog som längdåkare i OS 2002. Vann fyra år senare OS-guld som skidskytt. ● Magdalena Forsberg, Sverige. Flerfaldig VM- och OS-åkare i längdskidåkning med ett VM-brons i stafett från 1987. I skidskytte sex totaltitlar i världscupen och sex VM-guld. ● Denise Herrmann, Tyskland. OS-brons i längdstafett 2014. Nu en stor skidskyttestjärna med individuellt VM-guld 2019 och OS-guld 2022. ● Ole Einar Bjørndalen, Norge. En världscupseger på skidor och OS-femma i samma sport 2002. I skidskytte sportens största genom tiderna med 94 segrar – världscupen, OS och VM inräknat. ● Lars Berger, Norge. Två VM-guld i stafett och ett individuellt VM-guld i längskidåkning. När han parallellt vann skidskytte-VM-guldet i stafett 2009 blev han historisk som den ende på herrsidan med titlar i bägge sporterna. ● Björn Ferry, Sverige. Fem världscuptävlingar 1999–2001, sedan bytte han sport – och togs direkt ut i OS 2002. OS-guld i jaktstart 2010. Visa mer

”Först skojade man om att jag skulle skrämma alla rådjur och tuppar”, säger Anamarija Lampic om första tiden på skjutvallen. Foto: Ernst Wukits/TT

Fakta. IBU-cupen i Idre ● IBU-cupen i skidskytte (nivån under världscupen) drar i gång i svenska Idre 29 november–4 december. ● Tävlingarna avgörs samtidigt som de största stjärnorna tävlar i världscuppremiären i finländska Kontiolax. ● Den svenska 15-manna truppen i Idre innehåller dock tre A-landslagsåkare: Mona Brorsson, Tilda Johansson och Malte Stefansson. ● Internationellt är slovenska Anamarija Lampics debut efter bytet från längdskidåkning det mest intressanta. Visa mer

