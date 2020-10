Stina Nilsson: Tror inte världscupen är aktuellt

Stina Nilsson befinner sig tillsammans med resten av skidskyttelandslaget på läger i Sollefteå. Hennes rehabträning sedan frakturen i armbågen går framåt som planerat.

– Jag tycker att det går bra. Det är första gången som jag är med och skjuter även liggande, säger den förra längdstjärnan till TT.

Hon har fram till nu, när det snart gått sex veckor sedan skadan inträffade under ett träningspass på rullskidor, endast kunna skjuta stående – nu kör hon även vissa moment med två stavar, vilket hon inte heller kunnat tidigare.

– Det är ju inte helt hundra procent. Det gäller att man fortfarande är ödmjuk och tar det i små steg och inte gör för mycket.

Den 14-15 november gör hon sin första tävling som skidskytt, vid en nationell tävling i Idre.

– Det är första anhalten. Det blir en jättebra erfarenhet, jag har ju fortfarande inte tävlat. Vi har kört tävlingslika träningspass men jag inser absolut att jag måste få tävla och se vilka som är mina styrkor och svagheter som skidskytt, för det vet jag faktiskt inte.

Vad som väntar därefter återstår att se. Tidigare var tanken att Stina Nilsson skulle tävla i IBU-cupen, nivån under världscupen, men där ställdes alla tävlingar in fram till årsskiftet på grund av pandemin. I stället har möjligheten att få köra världscup öppnats, efter att det internationella skidskytteförbundet (IBU) tillfälligt ändrat reglerna och låter varje nation ställa upp med två åkare på dam- respektive herrsidan inom sin ordinarie kvot som inte har den formella kvalificeringen (som man får genom just IBU-cupen) fram till jul.

Men Stina Nilsson tonar ner eventuella förhoppningar om att se henne i världscupcirkusen redan i år.

– Jag tror inte att det kommer vara aktuellt i början. Men jag tycker absolut att det är jättebra för skidskyttesporten i stort och att det var en jättebra lösning av IBU.

Men kan det vara en morot för dig att möjligheten finns?

– Som sagt så tycker jag att det är en bra lösning av IBU.

Sverige har sex platser på damsidan i världscupen. Under den första helgen har även Elisabeth Högberg en personlig plats på grund av sin seger i IBU-cupen i fjol vilket gör att Sverige kan ställa upp med sju åkare.

Världscupen inleds den 28 november i finländska Kontiolax.