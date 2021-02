Stjärnan hoppar av: ”Ren sport har högsta prioritet”

”Risken att det skulle synas vid ett test är väldigt liten, men ren sport och mina hästars säkerhet har alltid högsta prioritet”, skriver Patrik Kittel på Facebook.

Efter ett år med ett begränsat antal dressyr- och hopptävlingar av högsta klass är några av världens bästa ryttare nu samlade i Doha för en stortävling.

För den tidigare EM-medaljören Patrik Kittel skulle tävlingen bli startskottet på hans och hästen Well Dones resa mot OS i Tokyo.

Men sent på torsdagskvällen meddelade Patrik Kittel, som kom till Doha för några dagar sedan, att han i sista stund valt att stryka sig. Skälet är att han på torsdagen fick beskedet att hans häst Well Done av misstag kan ha ätit kontaminerat foder, vilket skulle kunna ge utslag vid en dopningskontroll.

Bakgrunden är en foderskandal som avslöjades i slutet av förra året när FEI, internationella ridsportförbundet, gick ut och varnade för att flera foderföretags produkter kunde ha blivit kontaminerade med substansen Zilpaterol.

Zilpaterol, i den mängd som hade upptäckts, är inte skadligt för hästarna men substansen finns på dopningslistan.

För Tidningen Ridsport berättar Patrik Kittel att han omedelbart efter varningen beställde nytt foder, men att han behöll de gamla fodersäckarna som sedan dess har getts till stallets pensionerade hästar som inte längre tävlar.

Men dagen före att tävlingarna skulle inledas fick Patrik Kittel beskedet att Well Done före avresan till Doha av misstag hade fått foder från de gamla säckarna.

Då tog Patrik snabbt beslutet att stryka sig från stortävlingen. Ett självklart beslut enligt stjärnryttaren, men likväl ett tufft beslut.

”Det gör mig väldigt ledsen att jag inte kan komma till start, inte minst med tanke på att min häst är i sitt livs form”, skriver Patrik Kittel på Facebook.