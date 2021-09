Stjärnan ska tillbaka till toppen – som tränare

Fakta. Tränarprojektet

Projektet ”Olympisk offensiv – kvinnliga tränare” har startats av SOK i samarbete med de olympiska förbunden. Idrottsförbunden har nominerat kvinnliga deltagare som bedöms ha potential att bli topptränare i sin idrott inom två-sex år.

Programmet drog i gång i maj och kommer att pågå i två år med fyra träffar per år, den första fysiska ägde rum förra veckan på Bosön.

Tillsammans med respektive förbund ska en utvecklingsplan tas fram för varje tränare som följs upp regelbundet. De får också mentorer till sin hjälp.

Den första kullen på 20 tränare kommer från de individuella sommaridrotterna, även lagidrotterna och vinteridrotterna kommer att starta i separata grupper. Vilka som deltar i dessa är inte klart.

Deltagare i den första gruppen: Amanda Högström, badminton, Johanna Karlsson, do, Maria Christoforaki, bordtennis, Lina Skoghagen, boxning, Cornelia Cronwall, brottning, Johanna Gullroos, bågskytte, Malin Sundström, friidrott, Lotta Borgius, do, Johanna Vikström, do, Therese Larsson, golf, Janie Ahlström, gymnastik, Sofia Paldanius, kanot, Josefine Nordlöf, do, Emma Hawke, klättring, Malin Källström, rodd, Jenny Gustavsson, simning, Maria Öhman, do, Claire Vilshed, do, Johanna Larsson, tennis, Annie Andersson, triathlon.