Stjärnan vill ha svar på livet efter karantänen

En av fotbollsallsvenskans huvudpersoner kommer gående på gatan där han bor på Östermalm i Stockholm. Fredrik Ulvestad är klädd i svart ullrock och vita sneakers. Vi hinner inte många kvarter ner mot vattnet innan saker han säger låter bekant.

Det-är-som-det-är-attityden från i våras finns kvar. ”Vi har klarat oss bra”, kommer lika snabbt nu som då.

– Jag kommer att minnas det här året som ett konstigt år. Som jag sade senast – allt står lite stilla.

”Senast” var när april gick över till maj. Den första pandemivågen svepte fram men solen sken och ljuset fanns där. Ljuset som är så lätt att sakna och längta till när mörkerfilten lägger sig över landet.

DN träffade eller pratade med Djurgårdens norske mittfältare varje dag under en vecka i väntan på den uppskjutna säsongen. Nu ses vi igen för att höra hur allt blev.

– Pandemin har inneburit att vi inte fått besök hemifrån och jag har inte varit i Norge sedan 4 januari. Så det har blivit att hålla kontakten på avstånd men så är det för alla. Jag ska inte klaga. Vi har klarat oss bra.

”Vi” är sambon Sara Stavik och Athena, dottern som börjat prata och gå på förskolan sedan vi sågs.

Fredrik har bara en match och två träningar kvar med Djurgården. Sedan får han och familjen träffa släkt och vänner i Norge igen.

Jag tror att jag får mer perspektiv när jag blir äldre och får det här lite mer på avstånd.

I vårens reportage pratade Fredrik om ländernas olika strategier. Det var svårt att säga vilken som skulle visa sig bäst. Den diskussionen är för länge sedan över.

När Fredrik, Sara och Athena åker hem får de känna på Norges strategi.

– Det blir karantän i tio dagar. Vi får sitta hemma, vi har tur som har ett hus hemma i Ålesund, andra får sitta på hotell. Men reglerna ändras ofta, så vi får se hur det blir, säger Fredrik.

I våras pratade vi mycket om hur pandemin påverkat deras sociala tillvaro. Hur promenaderna som tidigare ofta svängde in mot city nu gick ut mot Djurgården och naturen och Skansen där. Hur Athena inte fick gå till lekparken längre och hur Sara skulle sakna att gå på matcherna för att uppleva stämningen och träffa folk.

– Vi håller oss mest undan folk, säger Fredrik Ulvestad nu om familjelivet. Det händer att vi gör sociala saker men den senaste tiden har det varit extremt lite. Man får göra det mesta utomhus och det är helt okej.

Har ni hållit er friska?

– Ja, som vi vet. Vi i laget har testat oss alla när någon har blivit sjuk och sedan var det mer under Europaspelet. Jag har gjort över ett tiotal tester och alla har varit negativa, so far.

Hur har pandemiåret varit för dig som spelare?

– Jag tror att jag får mer perspektiv när jag blir äldre och får det här lite mer på avstånd.

– Självklart saknar jag att ha publik. Det är en annan inramning runt matcherna men vi har ändå fått spela under pandemin. Vi får göra vårt jobb och ska vara glada för det. Det är andra som blir permitterade och sitter utan jobb just nu.

– Man hade en förhoppning att det skulle komma folk under säsongen och det var en bortamatch (Falkenberg) där det var 250 åskådare i publiken men det är som allt annat i livet, man blir van. Nu är det normalt att spela utan publik. Vi får hoppas att vi blir vana vid att ha fansen snart.

”Man får andra perspektiv på hur lyckliga vi tidigare har varit som har kunnat gå och röra oss fritt.” Fredrik Ulvestad om vad han lärt sig av pandemiåret 2020. Foto: Jonas Lindkvist

Fredrik har på väg ner till Strandvägen just passerat kyrkan Zlatan Ibrahimovic köpt och gjort om till bostad. När vi gick här förra gången tränade Zlatan med Hammarby, det spekulerades i om delägaren skulle spela för laget.

Hammarby tillhörde allsvenskans favoriter. AIK skulle nå toppen med sitt nya offensivare spel. Mästarlaget Djurgården var ute efter att försvara SM-guldet.

Men Malmö FF avgjorde serien tidigt och det här blev inte 08-lagens år.

Djurgården slutar högst av de tre och kan fortfarande bli trea. Fredrik Ulvestad säger ändå:

– Vi skulle gärna ha varit däruppe och kämpat om guldet igen. Det är en besvikelse att vi ligger en bit ner, det är inget att dölja.

Varför har det inte gått bättre?

– Svårt att svara på. Först och främst har vi gett bort för många poäng mot bottenlagen. Vi har inte varit tillräckligt stabila och aldrig riktigt fått det momentum där vi bara vinner som förra året.

– Det har varit instabilt tyvärr. Men det är svårt att sätta fingret på varför.

Kanske har frånvaron av publiken spelat roll. Fredrik Ulvestad säger:

– Flera av de stora lagen har gjort en sämre säsong än vanligt. Vi saknar trycket på matcherna, man får en extra energiboost av det. Förra året avgjorde vi många matcher mot slutet när det var riktigt levande stämning på läktarna.

Jag vill inte säga att det varit en missnöjd grupp. Det är i alla fall inget jag har märkt av.

Det har varit en del medial turbulens kring Djurgården. Astrit Ajdarevics avhopp, Emir Kujovics och Magnus Erikssons besvikelse över lite speltid. I samtliga fall har det målats upp missnöje med tränarduon Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand.

– Jag tycker inte att det där har påverkat oss så mycket, säger Fredrik Ulvestad om rubrikerna.

– Det är alltid någon som är missnöjd i ett lag, så är det i en grupp som ska prestera. Jag vill inte säga att det varit en missnöjd grupp. Det är i alla fall inget jag har märkt av.

För egen del tycker han att säsongen varit ”okej”.

– Jag har gjort mycket mål och poäng och utnyttjat den delen. Jag tycker att det har gått bra men man vill alltid att det ska gå bättre.

Fredrik Ulvestad efter ett straffmål mot Kalmar. Ulvestad har aldrig missat en straff som seniorspelare och har i år satt sex straffar. Foto: Henrik Isaksson/TT

Av Fredrik Ulvestads elva mål har sex kommit på straff. När Fredrik vandrat över bron till Djurgården och passerat Nordiska museet säger han att han aldrig missat en straff som seniorspelare.

– Jag kollar på målvakten, vad han gör. Sedan beror det på hur han går… jag ska inte säga för mycket. Jag försöker att inte bli lättläst och det har fungerat bra hittills.

– Man ska vara koncentrerad när man går fram. Inte nervös, då ska man inte ta en straff. Jag brukar vara spänd men man får använda det till något positivt och vara fokuserad.

Vilket lag ska han sätta straffar för i framtiden?

– Jag skulle gärna vilja veta själv men just nu är det ganska öppet. Vi får se vad framtiden kommer med.

Fotbollsspelare är ett flyttfolk. De flyttar dit kontrakten finns. Fredrik och Sara bodde tre år i England när han spelade där. Nu har de bott tre år i Sverige och Fredriks kontrakt med Djurgården går ut. Skulle klubben behållit honom hade det blivit dyrare, hans artistskatt skulle inte längre gälla då.

Under torsdagen meddelade klubben att det är klart att Ulvestad lämnar.

Fredrik Ulvestad är 28 år. Efter sina år i Djurgården och med ett utgående kontrakt borde fotbollsmarknaden vara hans. Men pandemin har påverkat alla arbetsmarknader, även fotbollens.

– Just nu vill jag spela på så hög nivå som möjligt. Det gäller att hitta något som passar både mig som spelare och familjen.

På tal om familj. I våras pratade vi om bröderna Ulvestads skilda världar. Fredrik berättade om ändrade rutiner men vanliga träningar på Kaknäs. I norska ligalaget Kristiansund hade Dan Peter och Pål Erik just fått börjat träna igen när vi träffades.

– De delar in planen i zoner och det får bara vara fem spelare i varje, sade Fredrik då. De kan spela två mot två och en joker. Eller, jag vet inte ens om de får göra det. Och de får inte ”heada” bollen. Nicka.

Nu säger han:

– Deras serie började lite senare och är i full gång nu. Mina bröders lag har gjort en bra säsong och ligger femma. Sista matchen är planerad till 22 december men det har varit coronafall i klubbarna och då hamnar hela lagen i karantän, så det kan bli matcher i mellandagarna.

Coronafall och karantän gjorde att Fredrik snabbt fick dra iväg till landslaget för Nations League-spel borta mot Österrike (1–1) i mitten av november.

Det lät dramatiskt men Fredrik Ulvestad har samma sansade inställning till de dagarna som till det mesta. Ena dagen ringde de, nästa dag åkte han. Det var kul men han hade hoppats vara med redan i ursprungliga truppen.

I våras följde DN med Fredrik Ulvestad och hans familj på en av deras många besök på Skansen. Nu är grindarna stängda för första gången på 129 år. Foto: Jonas Lindkvist

I Norge är det i dagarna mycket snack om skidpensionären och Petter Northugs julvideo. Northug har haft ett svart år och visat hur svårt livet efter en idrottskarriär kan vara. Fredrik Ulvestad har själv börjat fundera på vad han ska göra. Tränare? Ja, kanske.

Vi pratade om Netflix-serien La casa de papel i våras. Nu har han nyss sett The queen's gambit. Serien handlar om schack, Fredrik spelar själv på mobilen och han har just följt norske schackstjärnan Magnus Carlsens senaste matcher.

I våras blev det en hel del familjebesök på Skansen. DN följde med en dag och vi är framme vid grindarna igen.

De är stängda nu. Sista fredagen i november 2020 blev första gången på 129 år Skansen stängde.

När vi var här i maj uppmanade en skylt vid ingången: ”Vänligen håll avstånd som en liten älg mellan dig och andra.”

Nu säger en skylt att Skansen öppnas igen i vår. Någon gång.

Det Fredrik Ulvestad längtar mest efter, när pandemin är över, är att slippa skyltar som den. Han längtar efter ”generell frihet”.

På frågan vad han lärt sig av det här året säger Djurgårdens norske mittfältare:

– Man får andra perspektiv på hur lyckliga vi tidigare har varit som har kunnat gå och röra oss fritt. Man kan inte ta för givet att man kan göra det i samhället hur som helst. Och man ska vara glad att man har ett jobb och en familj.

