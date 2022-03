Lewandowskis rundringning startade bojkotten av Ryssland

Det började dagen efter Rysslands invasion av Ukraina. När Wojciech Woźniak gick för att se sitt lag Widzew Lódz i den näst högsta serien i Polen sjöngs det anti-Putin-ramsor matchen igenom.

Ukrainaren Andrij Mychalczuk, legendarisk gammal spelare i klubben, inledde matchen med ett litet tal där han uppmanade folk att hjälpa Ukraina.

Det finns en bild av att polska klubbfotbollsläktare präglas av högerextrema ultrasgrupper, och visst, de finns, säger Wojciech Woźniak, som är sociolog och har undersökt både supporterkultur och matchfixning i polsk fotboll. Han har intervjuat svarta spelare som säger att det är tydligt var i Polen man kan spela för att slippa den värsta rasismen. Det skiljer sig mellan klubbar, och Wojciech Woźniak hade inte sett politiska uttryck på läktarna hos sitt lag på åratal.

Protesterna mot Ryssland har pågått inom polsk fotboll sedan Rysslands invasion av Ukraina. Här leder Tomasz Kwiatkowski (mitten) sitt domarteam inför den polska ligamatchen mellan Pogon Szczecin och Radomiak Radom den 4 mars. Foto: Krzysztof Cichomski/TT

En månad senare fylls spårvagnarna från Katowice, den centrala staden i industriregionen i södra Polen, med röd- och vitklädda landslagsfans. På vägen till Schlesienstadion i Chorzów sjunger de med stor entusiasm de nedsättande ramsorna om Ryssland och Vladimir Putin som blivit vanliga på polska fotbollsläktare de senaste veckorna.

Polen ska spela mot Sverige om en plats i VM i kväll. Ryssland, som Polen skulle ha mött i semifinalen för att ta sig hit, har uteslutits från fotbollen.

När Polen tar ledningen och sedan utökar den i andra halvlek blir sången om ”Rosja kurwa”, ett vulgärt sätt att be Ryssland dra åt skogen, allt starkare och mer triumfatorisk.

Det finns flera förklaringar till att Polen tog första steget när hela världsidrotten uteslöt Ryssland.

Medan publiken i Lódz förolämpade Vladimir Putin kvällen efter invasionen ringde landslagets stora stjärna och lagkapten Robert Lewandowski runt till sina lagkamrater. Polens match mot Ryssland i playoffspelet till VM-turneringen var bara fyra veckor bort, och det visade sig att spelarna inte ville spela den.

– Vi tänkte inte på konsekvenserna eller om vi skulle straffas. Vi var beredda att ge upp matchen. Vi tänkte inte spela, säger målvakten Wojciech Szczesny till New York Times.

När storstjärnan Robert Lewandowski ringde runt till sina lagkamrater i Polen stod det klart att laget skulle vägra att spela en VM-playoff-match mot Ryssland. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Frågan kom nära för spelarna. Wojciech Szczesnys fru är ukrainska, hans son har halva sin släkt därifrån. Backen Tomasz Kędziora, som sitter på bänken i matchen mot Sverige, har spelat för Dynamo Kiev i fem år och var i Kiev när kriget bröt ut. Han har nu flyttat hem till Lech Poznan igen. Under landslagssamlingen hälsade han på ett lag med tolvåringar från Dynamo Kievs fotbollsskola, som har tagit sig till Sosnowiec i södra Polen.

Polen meddelade att de inte tänkte möta Ryssland.

– Tillsammans med spelarna bestämde vi att vi inte kommer att spela alls mot Ryssland. Och det är vårt slutgiltiga beslut. Vi tänker inte spela mot ett lag som representerar de som har invaderat vårt grannland. Det går inte, att låtsas som om ingenting har hänt, säger Jakub Kwiatkowski, team manager i Polen, innan han ska leda en presskonferens med Polens förbundskapten inne på Schlesienstadion dagen före matchen mot Sverige.

Bild 1 av 2 ”Jag är stolt över spelarna. För dem var det inte ett enkelt beslut”, säger Polens team manager Jakub Kwiatkowski om valet att vägra spela mot Ryssland. Foto: Piotr Kucza/TT Bild 2 av 2 Czesław Michniewicz (till vänster) tillträdde som förbundskapten för bara två månader sedan. Valet av honom fick en del kritik för hans kopplingar till en omfattande matchfixningsskandal för 15 år sedan, men det är många i polsk fotboll som har liknande bakgrund. På senare år har förbundet reformerats till det bättre, säger sociologen Wojciech Woźniak. Foto: Newspix Bildspel

Anledningen till att matchen spelas här är att nationalstadion i Warszawa är upptagen. Den har blivit ett mottagningscentrum för ukrainska flyktingar. För några dagar sedan var USA:s president Joe Biden där under sitt besök i Polen.

Med ökande högerpopulism och ett auktoritärt styre har Polen marginaliserats på senare år, men kriget i Ukraina och Polens flyktingmottagande har gett landet en ny, central roll.

Det speglas i fotbollen.

– Det var ganska häpnadsväckande att se att det polska fotbollsförbundet, som jag förut har kritiserat ganska hårt för många olika saker, agerade utan att tveka och utan att tänka på konsekvenserna, säger Wojciech Woźniak.

Valet av Schlesienstadion innebär att matchen har hamnat nära kriget rent geografiskt, men Wojciech Woźniak säger:

– Visst, men Ukraina är överallt i Polen nu.

På bara några veckor har 2,3 miljoner personer flytt från Ukraina till Polen, och det märks också i Katowice. Vi är bara 35 mil från gränsen till Ukraina, och samtidigt som stan laddar för match står ukrainska kvinnor och barn och tar emot papperskoppar med varm soppa från volontärer på tågstationen. Här är skyltar på ukrainska, volontärer i neongula västar som hastar mellan rummet med leksaker till barnen och soppköket.

Ett papper med en karta över Polen sitter tejpad utanför informationsdesken för flyktingarna. ”Var inte rädd för att åka till de mindre städerna”, står det. De större städerna i Polen är redan överbefolkade och på de mindre orterna finns större chans till boende och jobb och lägre levnadskostnader, informeras flyktingarna om.

Daria, hon vill inte ha med sitt efternamn, har varit här som volontär två eller tre gånger i veckan sedan allt började. Först kom det överfulla tåg med människor, nu kommer inte lika många längre.

Bild 1 av 2 Det är nästan bara kvinnor och barn som kommer till stationen i Katowice från Ukraina, inga män. De regionala myndigheterna har satt upp en informationsdesk för mottagandet. Foto: Malena Johansson Bild 2 av 2 Myndigheterna vill gärna att flyktingarna inte bara strömmar till de största städerna, utan att mottagandet sprids ut. 2,3 miljoner ukrainare har kommit till Polen, ett land som annars har en befolkning på 38 miljoner. Foto: Malena Johansson Bildspel

Det är ofta känslosamt att möta ukrainarna, säger Daria.

– De gråter kanske inte, men man kan se att de är traumatiserade. De är sköra. Men, de är också så tacksamma för vad de får. Vi ger ryggsäckar till barnen med målarböcker och kritor och lite godis, de blir så lyckliga. Det är fint att se deras glädje.

Mottagandet här organiseras av myndigheterna, men allt jobb görs av volontärer, säger Daria.

Borde myndigheterna göra mer?

– Självklart så gör de allt, säger Daria med ironisk röst, och fortsätter:

– Nej, det är bara propaganda. Såklart borde de göra mer. Så är det alltid. De drar bara nytta av det här.

Det var inte länge sedan som rapporterna om flyktingar vid polska gränsen präglades av något helt annat än värmen i välkomnandet som ukrainarna får. I vintras släppte Aleksandr Lukasjenkos regim i Belarus igenom flyktingar från Irak, Syrien och Afghanistan till gränsen mot Polen. En del dog i kylan i skogsområdet där asylsökande jagades av polsk gränspolis.

Utifrån verkar det säkert orimligt att ta emot ukrainare men våldsamt stoppa andra, säger Daria.

– Men här tänker folk att det är en fälla från Lukasjenko, att det inte är på riktigt, att de inte är flyktingar utan – kanske inte terrorister men de kommer från hela världen. Man ser det på deras hudfärg. Och det är därför folk säger stopp. Jag var för att ta emot dem, man såg barn som faktiskt dog i skogen, det var hjärtskärande. Men jag är glad att samma sak inte händer med ukrainarna.

Flyktingar från Ukraina får varm dryck och smörgåsar av polska volontärer på stationen i Katowice. Foto: Malena Johansson

Daria tycker att det är utmärkt att Ryssland har kastats ut från fotbollen, relegerade som i skolan.

– Alla former av att stöta bort Ryssland och visa dem fingret är bra. Det är så vi känner för dem. Vi visar dem hur vi känner.

Att Polen och Ryssland har en komplicerad historia har visat sig inom fotbollen vid flera tillfällen.

Före 1989, när Polen befann sig bakom den sovjetiska järnridån, kunde fotbollslandskamper vara ett sätt för polackerna att uttrycka nationell stolthet och missnöje mot Sovjetunionen på ett sätt som var svårt annars, som den amerikansk-polske historikern Martin J Kozon konstaterar i antologin ”Face to Face: Enduring Rivalries in World Soccer”. Under matcher i Chorzów på 60- och 70-talen kastade publiken in saker på de sovjetiska spelarna och sjöng antisovjetiska ramsor.

När de två länderna möttes i VM i Spanien 1982 hade undantagstillstånd införts i Polen som ett försök att motverka motståndsrörelsen mot kommunismen, i synnerhet fackföreningen Solidaritet. På läktaren i Barcelona vecklades femton meter långa banderoller ut med ordet Solidaritet, strategiskt placerade så att det skulle vara svårt för tv-censorerna i Polen att täcka dem.

2012 arrangerade Polen och Ukraina EM tillsammans, Polen mötte Ryssland i Warszawa. Nu var det de ryska fansen som hade en enorm banderoll med sig, med orden ”THIS IS RUSSIA”, det här är Ryssland, vilket provocerade hemmapubliken.

Det var två år efter flygolyckan i ryska Smolensk, där Polens president Lech Kaczyński var en av de 96 som dog. Från hans parti, det högerpopulistiska Lag och ordning, hävdades att Ryssland bar ansvar för kraschen.

Ukrainska flaggor och förolämpningar av Vladimir Putin syns överallt i Katowice, där Polen slog ut Sverige i en VM-playoffmatch som Ryssland aldrig fick chans att ta sig till. Foto: Malena Johansson

5 000 ryssar tågade också före matchen i den polska huvudstaden för att fira Rysslands nationaldag som råkade infalla samtidigt. De överfölls våldsamt av polska huliganer.

2022 är det i stället en inställd match som definierar den svåra relationen mellan de två länderna.

Sverige och Tjeckien, som ingick i samma playoffgrupp som Polen och Ryssland, följde efter och vägrade också spela mot det krigförande landet. Fifa meddelade att Ryssland skulle få spela, men utan sitt namn, flagga och nationalsång. Det gjorde ingen skillnad för Polen och de andra länderna. Dagen efter svängde Fifa och stängde ute Ryssland helt, samtidigt som Internationella olympiska kommittén uppmanade hela idrotten att göra samma sak.

Jakub Kwiatkowski säger att det inte handlade om någon förhandling med Fifa.

– Vi övertygade inte dem. Vi pressade inte dem, vi bad inte om olika lösningar. Vi bara informerade dem om att vi inte skulle spela mot Ryssland, och att vi var redo för alla typer av scenarier, säger han.

– Å ena sidan kunde vi gå vidare utan att behöva spela, å den andra kanske vi skulle bli diskvalificerade. I sådana situationer tänker man inte på konsekvenserna, för det var det enda rätta beslutet.

”Alla spelarna beslöt att göra det här. Vi behövde inte övertyga någon. Alla förstod att det var det enda möjliga”, säger team manager Jakub Kwiatkowski om beslutet att vägra spela mot Ryssland. Foto: Lukasz Grochala/TT

Av någon anledning gav inte Fifa Polen någon ny motståndare, och de gick direkt till playoffinalen. Wojciech Woźniak berättar att många kritiserat det.

– Jag har sett många kommentarer om att vi nu drar fördel av att Ryssland utesluts, och alltså drar vi på något sätt fördel av att Ryssland invaderade Ukraina. Det finns lite olustkänslor kring det.

Inför ett gungande Schlesienstadion tar Polen VM-biljetten som de var beredda att försaka.

Är du stolt över att Polen gick först?

– Ja, jag är stolt över spelarna. För dem var det inte ett enkelt beslut. För en del av dem är det deras sista chans att spela ett mästerskap. Så det var inte lätt, för dem. Men det är det beslut de tog, säger Jakub Kwiatkowski.