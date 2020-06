Stjärncyklisten som gömde judar under kriget – men inte ville prata om det

Årets upplaga av cykelloppet Giro d’Italia skulle ha gått i mål den 31 maj. I stället är 2020 det första året sedan andra världskriget som ”Girot” ställts in.

Virusspridningen har gjort att idrotten får hitta nya former. Men det är inte första gången i historien som idrotten har fått verka under världskriser. Under andra världskriget fortsatte till exempel fotbollen att spelas runt om i Europa, men i lokala och regionala ligor i stället för nationella, när det inte gick att resa långt.

Att arrangera ett etapplopp på cykel som tog sig runt ett helt land gick däremot inte, och Girot hade uppehåll mellan 1941 och 1945. Men bara ett år efter krigsslutet, den 15 juni 1946, startade det som kallades för ”Il Giro della Rinascita”, pånyttfödelsens Giro.

– Jag tror att det var viktigt att de körde Girot trots de praktiska och politiska svårigheterna att ha ett lopp i ett land som just hade kommit ut ur ett världskrig, där slagfälten faktiskt fanns överallt i landet, säger den brittiske historikern John Foot, som har skrivit boken ”Pedalare! Pedalare!” om italiensk cykelsport.

– Det var mer än idrott. Det handlade om att kriget var slut och ett normalt liv började igen, säger han.

Gino Bartali vann upplagor av både Giro d’Italia och Tour de France både före och efter andra världskriget. Foto: AP

Till skillnad från i dag kom de flesta proffscyklister från arbetarklassen, och människors identifikation med sporten var stor.

Cykeln var allas transportmedel både under kriget och ända in på 60-talet, och dessutom så ofta använd av partisanerna, den antifascistiska motståndsrörelsen, att cykling på sina håll förbjöds under Nazitysklands ockupation av norra Italien mellan 1943 och -45. Partisaner utförde attentat på cykel, och motståndskvinnor använde dem i sin kurirverksamhet.

Men förbudet visade sig inte vara lyckat, eftersom folk behövde cykla för att ta sig till jobbet.

Bara 79 cyklister startade i Girot 1946, det fanns inte så många kvar som kunde delta efter att Italien hade gått igenom både ett världskrig och ett inbördeskrig.

En del av de cyklister som ställde upp hade varit motståndsmän och antifascister under kriget, en del hade varit fascister. En av de största stjärnorna, Fiorenzo Magni, förbjöds att tävla eftersom han hade varit soldat för Benito Mussolinis Salórepublik, lydstaten till Tyskland, och han stod anklagad för att ha deltagit i en våldsam sammandrabbning med en grupp partisaner.

Fausto Coppi, som hade vunnit det senaste Girot 1940, hade varit brittisk krigsfånge i Nordafrika under kriget, och tog sig efter krigsslutet tillbaka hem till Norditalien genom att cykla från Neapel.

Han och den äldre kollegan Gino Bartali skulle bli två av de största personligheterna i efterkrigstidens Italien. Men vad ingen visste när Bartali stod på startlinjen 1946 var vad han hade gjort i det dolda under kriget.

Gino Bartali själv pratade aldrig om saken, och det var först efter hans död 2000 som historien började ta fart. 2013 fick han postumt utmärkelsen ”rättfärdig bland folken” av Yad Vashem, det israeliska centret för ”hågkomst av Förintelsens offer och hjältar”.

Ibland sägs det att Florenssonen Gino Bartali räddade 800 judar, eller fler, under den tyska ockupationen mellan 1943 och -45. Men den som organiserade det nätverk som fabricerade falska identitetshandlingar för att rädda människor undan att bli gripna och deporterade var en judisk revisor från Pisa, Giorgio Nassim. Det var när hans barn långt efter hans död hittade anteckningar som han hade gjort, som hans samarbete med delar av katolska kyrkan kring id-korten upptäcktes. Där fanns också uppgiften att den djupt troende katolske stjärncyklisten Gino Bartali var en av kurirerna i nätverket.

Bartali, som hade vunnit Tour de France 1938 och Girot -36 och -37, var ett känt ansikte och kunde undkomma militära kontroller under förevändning att han var ute och tränade. Muntliga vittnesmål talar om hur han gömde foton och id-papper i sin cykelram och transporterade dem långa sträckor å nätverkets vägnar. Själv talade han inte om saken med någon under sin livstid.

Gino Bartalis son Andrea var med 2013 när cyklisten postumt hedrades som ”rättfärdig bland folken” vid Yad Vashems minnesmärke över Förintelsen i Jerusalem. Foto: Sebastian Scheiner/AP

Historikern Michele Sarfatti, en av de främsta experterna på Italien och Förintelsen, har ifrågasatt grunden för den mytologisering av Gino Bartali som skett på senare år, och påpekar i magasinet Tablet att en ofta citerad källa, boken ”The Assisi Underground” från 1978, inte är pålitlig.

”Historien om falska identitetskort för illegala judar i Florens är fylld av mänsklig storhet och tragiska förluster som inte är förtjänta av myter, och som kräver den djupaste respekt”, skriver han.

Andra påpekar att Gino Bartali gömde en av sina vänner, Giacomo Goldenberg och hans familj, i en lägenhet som han ägde. Hade det upptäckts att han gömde judar hade cyklisten riskerat dödsstraff.

– Kanske pratade han inte om det för att det inte var så stort för honom. Han hjälpte judar under kriget, men att han räddade livet på tusen personer är överdrivet, säger historikern John Foot.

När Bartali slogs med Fausto Coppi om segern i 1946 års Giro var det en helt annan historia som inleddes. Efter att kriget hade berövat dem båda på fem år av deras karriärer blev det superjämna Girot 1946, som Bartali vann med bara 47 sekunder, starten på en rivalitet som delade och förenade Italien under decennier. Antingen höll man på Coppi, eller Bartali.

– Folk frågar mig nu vem som är min favorit, och jag var inte ens född, säger John Foot.

Han säger att det är svårt att hitta en mer betydelsefull rivalitet i idrottshistorien än den mellan Coppi och Bartali. De två delade de stora segrarna mellan sig under åren efter kriget, och det var en relation full av de komplexiteter som även Girot 1946 innehöll. Bartali var djupt religiös och tilltalade traditionalisterna, Coppi var modern och glamourös, och stöddes av många kommunister trots att han själv inte var kommunist.

Girot 1946 genomfördes också av politiska skäl. Den mest kontroversiella händelsen var när tävlingen skulle ta sig till Trieste i nordöstra Italien, ett område som både Italien och Jugoslavien gjorde anspråk på.

Utanför staden attackerades cyklisterna, det är oklart av vilka, och det bestämdes att etappen officiellt skulle brytas där. Men några kördes i bil in till stan, och spurtade om etappsegern. Vann gjorde stadens son Giordano Cottur, perfekt för det proitalienska budskapet som skulle förmedlas.

John Foot tycker att det finns klara paralleller att dra mellan Girot 1946 och nu. Det finns en preliminär plan om att köra årets Giro i oktober. Precis som efter kriget skulle det bli en undantagstävling, som genomförs under provisoriska förhållanden.

Det vore smart av arrangörerna att kalla det för Pånyttfödelsens Giro nummer två, tycker John Foot.

– Det kommer att signalera lite grand att vi är på väg ut ur den här hemska perioden.