Stjärntränare utreds för sexuella ofredanden

Rana Reider ska vara föremål för en utredning av US Center for SafeSport, en oberoende organisation som jobbar med att förhindra missförhållanden inom idrott.

Anklagelserna ska vara så pass allvarliga att det brittiska friidrottsförbundet har manat de brittiska idrottare som tränas av Reider att ta avstånd från honom tills vidare.

”Efter information från US Center for SafeSport om att flera klagomål om sexuellt ofredande har framförts mot tränaren Rana Reider och att en utredning i USA är nära förestående, har UK Athletics informerat brittiska idrottare som för närvarande tränas av honom att upphöra med all kontakt fram till slutet av denna process”, skriver förbundet i ett uttalande.

Men Reider säger själv att han inte känt till anklagelserna.

– Du kan ringa min advokat, för detta är nyheter för mig, säger han.

– SafeSport har inte meddelat Rana om några anklagelser. Den misstänkta tajmingen och motiven kopplade till dessa obevisade attacker mot Ranas rykte måste utredas fullständigt och granskas, och det har inte gjorts, säger Reiders advokat.