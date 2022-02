Stockholm: Vi kan arrangera tävlingar som flyttas från Ryssland

Efter att Ryssland inledde invasionen i Ukraina under gårdagen har idrottsvärlden reagerat med att flytta flera stora tävlingar. Samtliga skidtävlingar som skulle arrangerats i landet under våren ställs in, herrarnas Champions League-final flyttas till Paris och formel 1 ställer in höstens Grand Prix-tävling i Sotji.

Men Ryssland står fortfarande som arrangörer för flera andra mästerskap. Vid månadsskiftet mars-april ska landet arrangera bandy-VM och under sommaren herrarnas VM i volleyboll.

Nu meddelar Stockholms stads idrottsborgarråd Karin Ernlund (C) att Stockholm är redo att erbjuda sig om tävlingar eller mästerskap flyttas.

– Om frågan kommer och något av de stora idrottsevenemangen flyttas från Ryssland kommer vi göra allt vi kan för att se till att det kan arrangeras i Stockholm, säger hon till DN.

Exakt vilka tävlingar som kan bli aktuella återstår att se.

– Det kan då till exempel handla om bandy-VM som ska arrangeras i Ryssland i år men även hockey-VM som är planerat i Ryssland nästa år, säger Karin Ernlund.

Sedan tidigare är det bestämt att herrarnas VM i handboll ska gå av stapeln i Globen i januari nästa år, och att ishockey-VM för herrar ska spelas i samma arena 2025. Men det kan alltså bli aktuellt med stora mästerskap i Sveriges huvudstad redan innan det.

– Vi är öppna för att arrangera mästerskap och stora idrottstävlingar om vi får frågan, men vi kan inte planera det på hur kort varsel som helst, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad och fortsätter:

– Om man tar vårens bandy-VM som ett exempel kan det vara så att våra arenor är uppbokade av andra evenemang, men får vi frågan är vi positivt inställda och ska göra allt vi kan för att få till en lösning.

Fick ni frågan om att arrangera Champions League-finalen i fotboll?

– Nej.