Stockholm vill införa nolltaxa året runt för föreningar

Nolltaxan innebär att föreningar utan kostnad kan utnyttja stadens anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7–19 år.

Nolltaxan gäller inte året runt men det vill den grönblå majoriteten ändra på.

– Under pandemin har vi sett att säsongssystemet slår orättvist mot vissa idrotter, till exempel basket och handboll som tvingades ställa in all verksamhet under våren av hänsyn till smittan, säger idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C).

När föreningar slipper betala för sin verksamhet hoppas Ernlund minska kostnaderna för barn och ungdomar att utöva sin idrott.

– Vi vill utreda alla möjligheter för barn och ungdomar att utöva sin idrott, en nolltaxa året runt skulle ge den effekten, säger Ernlund.

Under 2021 kommer idrottsförvaltningen utreda vilka förutsättningar och hinder som finns för att kunna införa nolltaxa året om.

I budgetförslaget finns också ett förslag om uppgraderat föreningsstöd där föreningar som arrangerar fysiska aktiviteter och träffpunkter för stadens åldringar över 65 år också ska kunna ta del av det så kallade medlemsaktivitetsstödet.

– Totalt avsätter vi sex miljoner kronor för att bryta de äldres isolering och se till att de har bra aktiviteter, vi står redo den dagen restriktionerna lättar, säger Ernblad.

Budgeten för 2021 tas 14 december i Stockholms kommunfullmäktige.