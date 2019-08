Stopp för is i ändtarmar och nervblockerare – ”Vedervärdigt”

– Vi har haft stora problem med djurskyddet, med dopning och med några internationella funktionärer (officials). Vi tar därför stora steg i rätt riktning, fortsätter han.

Vi sitter på läktaren vid EM-arenan i Rotterdam, samtidigt som det pågår en hoppklass.

Sedan snart fyra år tillbaka är svensken Göran Åkerström den högst ansvarige för veterinärfrågor inom FEI, internationella ridsportförbundet.

Hans arbete inkluderar ansvaret för alla ridsportgrenar, även om mycket fokus de senaste åren har varit på distansritten. Distansritten kan jämföras med maraton för människor. I mästerskapen rider man upp till 16 mil.

– Vi har betydligt hårdare regler när det gäller dopning och otillåten medicinering än vad man har på humansidan. Det beror naturligtvis på att hästar inte kan föra sin egen talan, och det är vårt ansvar att göra vårt yttersta för att skydda dem, berättar Göran Åkerström.

– Det innebär till exempel att en del substanser som människor tillåts tävla med, som till exempel smärtstillande, absolut inte tillåts på hästar.

– Men självklart är reglerna också till för att säkerhets ställa att det är fair play.

Hur ofta dopningstestas hästar?

– Vi tar ungefär 5200 prover per år.

– Tittar vi på de olympiska grenarna (hoppning, dressyr och fälttävlan) är antalet positiva prover väldigt lågt – särskilt här i Europa. Där gör ryttarna och lagen ett väldigt bra jobb.

– De stora dopningsproblemen har vi inom distansridningen i Mellanöstern. Där har vi en väldigt hög procentandel positiva prov.

Gör ni tester på hästar även på deras hemmaplan?

– Vi håller just nu på att möjliggöra ett lätthanterligt spårningssystem som möjliggör systematisk ”out of competition-tester”. Min uppfattning är att det framför allt inom distansridningen är ett absolut måste om vi ska komma tillrätta med problemen.

– Vår plan är introducera det nästa sommar. Vi testade det bland annat på världscupfinalen i Göteborg och det fungerade väldigt bra.

I år har ni infört en del nya regler, bland annat är det numera förbjudet att föra in isbitar eller kallvatten i hästens ändtarm. Vad har varit ryttarnas/ledarnas syfte när de har gjort det på sina hästar?

– De som har gjort det här har varit ute efter att försöka sänka hjärtfrekvensen på hästen innan den under distansritten ska in till veterinärkontroller. De gör det för att de ska få klartecken att fortsätta.

– Det här är inget som vi vill se då det är en mycket ineffektiv kylningsmetod, som dessutom är oerhört oetisk och onödig.

En annan ny regel är att hästar inte får ha kontaktlinser när de tävlar. Varför får de inte det?

– Det finns flera skäl till det. Grunden är alltid att en häst som tävlar ska vara i tävlingsmässigt skick, det vill säga frisk och kry.

– När en häst tävlar får det inte ur en säkerhetsaspekt finnas något som kan störa hästens avståndsbedömning. Dessutom vill vi inte ge möjligheten att medvetet försöker skymma hästens synfält om hästen till exempel är lite rädd av sig.

Från och med i år får inte hästarnas ben klippas och rakas under tävling. Varför är det förbjudet?

– Genom att raka benen på hästarna blir de känsligare. Det öppnar upp för att applicera substanser som ökar känsligheten och det är inte tillåtet enligt vårt regelverk. Vi klassar det som djurplågeri.

– Om vi stoppar dem från att väldigt nära start raka hästen, och vi pratar om en rakning som kan jämställas med den som görs inför ett kirurgiskt ingrepp, kan vi också sätta stopp för det ytterst lilla fåtal människor som ägnar sig åt det här.

Under ett mästerskapslopp rider distansryttarna 16 mil. Bilden är från VM 2010. Foto: Pontus Lundahl / TT

Mycket av reglerna som har kommit till på senare tid har en koppling till distansritt. Grenen har stora problem, åtminstone i vissa länder. Hur mycket bekymrar det här er?

– Problemen har spritt sig utanför Mellanöstern drivna av sponsring av tävlingar och uppfödning och försäljning av hästar till Mellanöstern.

– Att det kommer in pengar i sporten är på många sätt bra, men när det händer måste det finnas kontrollmedel för att säkerställa en ren och hästvänlig sport.

– Vi har haft stora problem med djurskyddet, med dopning, med en del officials (internationella funktionärer) och det här är något som FEI försöker kommat tillrätta med genom nya regler och hårdare styrning av officials.

De nya reglerna för att få stopp på avarterna inom distansen är nu ute på remiss hos de nationella ridsportförbunden. När tas beslut om de ska införas?

– De kommer att tas upp i vår generalförsamling i november. Vi får se hur de tas emot, men de är nog nödvändiga för att sporten ska kunna utvecklas i rätt riktning.

Göran Åkerström blickar ut över EM-banan. Det är tydligt hur de här frågorna berör honom. Hästarnas välmående har varit drivkraften under hela hans yrkesliv, och rapporter om skadad och döda hästar i samband med distanslopp gör honom upprörd.

Något han inte är ensam om.

Den svenska landslagsryttaren Emma Svanäng Jinnestål har till exempel bestämt sig för att bojkotta tävlingar där ryttare från de så kallade G7-länderna, där bland annat Saudiarabien, Egypten, Kuwait och Förenade Arabemiraten ingår.

Göran Åkerström berättar om det stora förarbete som görs i samverkan med forskare för att identifiera riskfaktorer.

Vi pratar också om att man numera via ett nytt kontrollsystem snabbare kan identifiera om distanshästarna behandlats med nervblockerande medel. Upptäcks det plockas de genast av banan.

– Via obduktionsprotokoll fick vi information om att hästar nervblockerades under loppen. Man injicerade olika typer av bedövning – ofta långtidsverkande sådan – strax under framknät över nervgrenarna.

– Vi har nu utvecklat en metod som vi faktiskt testade i fält för första gången förra söndagen, och testet gick väldigt bra.

Händer det någon gång att du tappar tron på att det kan bli bättre?

– Nej. Om jag kände så skulle jag sluta direkt. Jag känner ett oerhört starkt stöd från ledningen i de här frågorna, och jag får väldigt bra med resurser för det här arbetet.

– Jag har själv en bakgrund i friidrotten så jag vet hur det känns att ha stressfrakturer. Jag vet också hur det känns att tävla mot dopade. Det blir i sig också en drivkraft för mig.

Det börjar närma sig lunchtid.

EM i Rotterdam pågår ytterligare en dag, och för Göran Åkerström innebär det att en rad möten står på schemat.

Jobbet som chefsveterinär gör att Göran numera bor i Lausanne, och dessutom reser han mycket i jobbet. Kvar i Sverige är hans hustru som jobbar som ridskolechef.

Trots en del logistiska utmaningar när det gäller familjelivet trivs Göran Åkerström.

När du en dag slutar som chefsveterinär vad skulle då helst då helst vilja lämna efter dig för arv till din efterträdare?

– Det är att att vi hade fått fram ett spårbart och säkert vaccin mot afrikansk hästpest. Det är den sjukdom som är det absolut största hotet mot all hästsport. Skulle vi få in ett fall här i Europa skulle det lamslå all hästsportverksamhet för ett minimum sex månader men troligtvis upp till ett år.

– Ett sådant vaccin skulle också göra att hästar från Afrika – där det föds upp fantastiska hästar bland annat i Namibia – skulle få möjlighet att vara med och tävla på ett helt annat sätt än de kan i dag. Det skulle också ha betydelse för de är ländernas ekonomi eftersom de då kan utveckla den affärsmässiga delen av hästverksamheten.

– De senaste tre åren har jag deltagit i ett arbete tillsammans med OIE (World organisation for animal health) och IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) för att få fram ett vaccin, och vi har kommit väldigt långt. Slututvecklingen kommer att ske i Sydafrika. Det här är ett fantastiskt roligt och givande projekt att jobba med.