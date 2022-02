Stor press på Finlands målvakt efter oväntad petning

När? Damturneringen startar torsdagen den 3 februari. Herrturneringen startar onsdagen den 9 februari.

Damfinalen avgörs torsdagen den 17 februari. Herrfinalen avgörs söndagen den 20 februari.

Var? Hockeymatcherna spelas i två arenor National Indoor stadium och Wukesongstadion.

Matcherna under premiärtorsdagen:

05.10 (svensk tid) Tjeckien-Kina

05.10 Kanada-Schweiz

09.40 Sverige-Japan

14.10 Finland-USA

Gruppindelningen damerna

Grupp A

USA, Kanada, Finland, Ryssland, Schweiz

Grupp B

Sverige, Japan, Kina, Danmark, Tjeckien

Damturneringen har utökats med två lag – från åtta till tio – sedan OS för fyra år sedan.

Så avgörs det

Samtliga fem lag i grupp A går vidare till kvartsfinal. För att Sverige ska ta sig vidare till slutspelet krävs att de är bland de tre bästa lagen i sin grupp.

Stjärnmålvakten petad

När Finlands OS-lag presenterades visade det sig oväntat att rutinerade supermålvakten 32-åriga Noora Räty – som nobbade förra årets VM eftersom hon inte kunde ta ledigt från jobbet – saknades i truppen.

Istället valde förbundskaptenen Pasi Mustonen att satsa på 24-åriga Anni Keisala som förstemålvakt. Något som möttes av en hel del kritik och ifrågasättande i Finland.

Redan under torsdagen kommer Anni Keisala att få bekänna färg när Finland möter regerande OS-mästarna USA i premiärmatchen. I förra årets VM visade Keisala dock att hon kan hantera press när hon utsågs till turneringens bästa målvakt.

Snabbskrinnande lagkapten

I Peking kommer Kendall Coyne Schofield för första gången att leda USA i rollen som lagkapten under en OS-turnering.

Kendall Coyne Schofield fick stor uppmärksamhet när hon under NHL:s All star show 2019 fick chansen att möta NHL-spelarna i snabbhetstävlingen, som är en del av de så kallade ”skicklighetstävlingarna” som avgörs under All star-dagarna.

Med tiden 14 sekunder och 34 hundradelar slutade hon sjua av de åtta deltagarna.

Kinas damer fick arrangörsplats

Kina återfinns först på 20:e plats på världsrankningen, men i kraft av arrangörer fick de ändå en plats bland de tio lagen i OS-turneringen i Peking.

Även om Kina numera är långt ner på rankningen så har de än gång i tiden åtminstone varit hyfsade i hockey.

När damhockeyn i Nagano 1998 fick vara med i OS första gången slutade Kina till och med fyra.