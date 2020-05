Storsatsar mitt i krisen: ”Tror på en ljus framtid”

– Någon gång kommer den här jobbiga perioden vara över, och då tror jag på en ljus framtid. Kanske kommer det att visa sig att jag har helt fel, men fram tills dess att jag är överbevisad på motsatsen tänker jag fortsätta att tro det.

38-årige Henrik von Eckermann, som har tillhört det svenska landslaget i många år, är en av Sveriges mest framgångsrika hoppryttare med såväl VM- som EM-medaljer på meritlistan.

Som 22-åring lämnade han Sverige och flyttade till Tyskland där han började jobba hos den fyrdubble OS-guldmedaljören Ludger Beerbaum. Där stannade han i 13 år.

Tillsammans med hästen Mary Lou har Henrik von Eckermann nått stora framgångar. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Hösten 2016 var det dock dags att stå på egna ben. Henrik von Eckermann hyrde in sig på en mindre gård i Bonn, utanför Köln, där han sedan dess drivit sin egen verksamhet med ett tiotal tävlingshästar.

Sedan några år tillbaka har även Henriks fästmö, schweiziska landslagsryttaren Janika Sprunger, samt Henriks elev, den svenska landslagsryttaren Evelina Tovek, sina hästar på gården.

– Vi har trivts väldigt bra här, men anläggningen är relativt liten. Dessutom finns det inga bostäder i närheten utan vi har varit tvungna att hitta bostäder i byarna runt omkring både till oss och till tjejerna som jobbar i stallet, berättar Henrik von Eckermann.

– I och med att vi är i närheten av en storstad är hyrorna dessutom höga. Varje månad har det känts som vi kastar ut pengar utan att få något beständigt för dem.

Med det som bakgrund har Henrik och Janika under en längre tid funderat på om tiden är kommen för en förändring.

– Jag blir ju inte yngre så det är dags att också börja tänka på vad som ska hända efter karriären, säger Henrik.

Han fortsätter med ett skratt medveten om att han i ryttarvärlden fortfarande är relativt ung:

– Jag tror nog att jag har några bra år kvar som ryttare, men som sagt åren går fortare än man tror och det går inte att bara leva i nuet.

Nu är det klart att ett nytt äventyr väntar för paret. Efter 16 år i Tyskland kommer Henrik von Eckermann att flytta till Nederländerna.

Marken som han och Janika har köpt ligger i den lilla nederländska orten Kessel. Planen är att de ska komma i gång med bygget om bara ett par veckor, och om ett år ska allt vara klart.

Vägen till beslutet har dock tagit sin tid. Det var snart ett år sedan som markägaren Emile Hendrix tipsade paret om att hans mark skulle passa dem.

– Vi åkte dit och tittade och vi tyckte genast om det vi såg. Men länge såg det ut som om affären inte skulle bli av eftersom bygglovet på marken var väldigt begränsat, berättar Henrik von Eckermann.

Den lilla nederländska kommunen ville dock väldigt gärna få dit en ny verksamhet, och efter diverse turer meddelade kommunen för några veckor sedan att ett utvidgat bygglov var godkänt. Därmed kunde köpet genomföras.

– Jag måste verkligen berömma kommunen som varit väldigt tillmötesgående.

Sedan Henrik och Janika inledde planerna på att bygga något eget tills dess att köpet genomfördes har dock mycket förändrats. Coronakrisen gör att all tävlingsverksamhet är satt på paus, och paret von Eckermann och Sprunger rider just nu inte in några prispengar.

– Ja, mycket är annorlunda, men det går inte att sätta allt på paus. Det här är en långsiktig satsning.

– Det går också att vända på det och säga att det här egentligen är en bra tid för oss att göra det här. Nu har vi tid att engagera oss i bygget.

Jag är redo för ett nytt kapitel i ett nytt land.

I första skedet kommer paret att bygga stall och ett lägenhetshus där både de och deras anställda kommer att bo.

– Framtidsvisionen är att vi så småningom ska bygga ett eget hus på marken, men det väntar vi med tills vi vet att allt går bra.

Varför blev det Nederländerna och inte Tyskland?

– Jag har haft väldigt fina år i Tyskland men nu är jag redo för ett nytt kapitel i ett nytt land.

– Jag har alltid gillat Nederländerna. Håller man på med hästar ligger det verkligen mitt i smeten. Vi har visserligen nära till många tävlingsplatser – och ställen dit vi åker och prövar nya hästar – även från Tyskland, men nu kommer vi att få ännu närmre.

Henrik von Eckermanns elev Evelina Tovek kommer att flytta med till Nederländerna, och planerna finns på att ta emot ytterligare en elev.

– I övrigt kommer vi inte att utvidga verksamheten. Så länge jag fortsätter att tävla vill jag kunna koncentrera mig på max två elever och det antalet hästar som jag har nu. Den dagen jag slutar har vi dock möjlighet att utvidga, och det känns bra att veta. För om jag inte ha något att göra under dagarna vore jag nog odräglig att umgås med, säger Henrik von Eckermann med ett skratt.

Läs mer:

Fyra års resa mot ett VM som inte blev av

Svenska OS-medaljören: ”Balanserat på gränsen till utbrändhet”