Storseger för Hammarby i rekordderbyt mot AIK

Just som den nya publikrekordsiffran i damallsvenskan annonserades av speakern, 18 537 personer, stod Emma Jansson framför Hammarbyklacken för att slå en straff. Hon rullade snyggt in den, fastställde slutresultatet till 4–1, och kunde jubla med den historiska publiken på Tele 2 arena.

– Jag var lite nervös, men jag känner att oavsett hur det går så har de alltid min rygg. Så jag var ganska säker ändå, säger Emma Jansson.

Hammarby hade en klack bakom sig som inget damallsvenskt lag förut haft, och laget inledde också matchen med att dominera på planen.

Emma Jansson tycker att publikens närvaro påverkade spelet.

– Jag tycker att vi ag tycker att vi visar upp under delar av matchen i dag att vi är jäkligt bra. Att vi har dem i ryggen känns jäkligt bra och för min egen del tycker jag att jag orkade springa extra mycket i dag.

Efter dryga 20 minuter tog Bajen ledningen. Berglind Björg Thorvaldsdóttir hittade fram till landslagsstjärnan Madelen Janogy, som satte 1–0.

Hon har varit med om stora matcher med landslaget, men upplevelsen med klubblaget är speciell, säger hon.

– Man spelar ihop hela tiden, man träffas varje dag, här bygger man någonting tillsammans och att då få gå ut tillsammans, det är en mäktig känsla. Också med fansen som man känner så mycket för. Jag har inte varit här så länge, men jag känner redan att jag älskar våra fans, säger målskytten.

Andra halvlek började också med Hammarbydominans, och tio minuter efter paus utökade hemmalaget. Efter en tilltrasslad situation var det till slut Alice Carlsson som satte dit 2–0.

Men matchen var inte över. Nästan direkt svarade AIK, när Honoka Hayashi reducerade bara någon minut senare.

Efter målet fortsatte AIK att anfalla, och hade flera chanser. Men Hammarby tog snart över igen.

Med ett kraftfullt avslut inifrån straffområdet satte Berglind Björg Thorvaldsdóttir 3–1, och efter målet fortsatte Hammarby ha kontroll.

Med knappa tio minuter kvar fick Bajen straff, och publiken kunde fira med att sjunga ”Always look on the bright side of life” på läktaren.

Hammarby ligger femma i tabellen, med fyra poäng upp till Europaplats.

Hammarbys tränare Pablo Piñones-Arce säger att han är stolt att tillhöra en förening som kan skapa en sådan stämning.

– Det kan bara hända hos oss, kan jag nästan garantera, säger han.

Samtidigt är han inte helt nöjd över uppmärksamheten.

– Det här blir en lärdom för många, även er journalister. Vi går in till en fantastisk stämning, och jättestor publik, men det har varit noll frågor om fotboll till den här matchen. Spelarna har tagit enorma steg fram till den här matchen. Men det är väldigt lite frågor om det.

Nästjumbon AIK har bara skrapat ihop 16 poäng på 19 omgångar. Laget har åtta poäng ner till Växjö på nedflyttningsplats.