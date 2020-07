Storspelande Jon Rahm ny världsetta

Henrik Norlander sänkte bogeyputten och kunde i klubbhuset konstatera att han nått sin bästa placering på PGA-touren sedan november i fjol.

Tyvärr kunde det svenska hoppet också konstatera att han i och med resultatet tre slag under par och en slutlig sjätteplats på Muirfield Village i Dublin i Ohio missade att kvala in till US Open i september.

I potten under avslutningsronden låg nämligen två platser i majortävlingen, platser som skulle gå till de två bästa spelarna i fältet som ännu inte kvalat in.

Den första gick till tävlingens tvåa Ryan Palmer, och den andra var vikt åt Norlander. Men en neslig bogey på avslutande 18:e hålet gjorde att svensken delade sjätteplatsen med kanadensaren Mackenzie Hughes, som tack vare högre världsrankning gick före i utdelningen av US Open-platser.

De två var sex slag bakom tävlingens suverän, Jon Rahm. Spanjoren gick på söndagen ut med fyra slags ledning före Palmer, ett försprång som hade vuxit till åtta slag efter halva avslutningsrundan.

Inte ens när Rahm sedan gjorde såväl bogey som dubbelbogey fick tävlingen någon större nerv, och den spänning som fanns försvann när han på det 16:e hålet sänkte en chip för birdie.

– Den chippen var precis vad jag behövde, att den gick i var fantastiskt. Det här var det bästa närspel jag någonsin fått till, sade Rahm i tv-sändningen efteråt.

Till slut kunde bara Rahm själv se till att någon kunde hota honom, men inte ens två slags plikt för att bollen rörde sig under Rahms baksving vid just den chippen ändrade slutställningen. Rahm vann efter straffet med tre slags marginal.

– Jag såg det inte, jag hade sagt ifrån om jag sett att bollen rörde sig, men det gjorde ju som tur var nu inget att jag fick plikta, sade en förvånad Rahm när han i tv fick höra talas om plikten.

Direkt efter att ha hålat i på 18:e greenen gratulerades han av legendaren Jack Nicklaus. Någon kram blev det dock inte, 80-årige Nicklaus hade tidigare under dagen avslöjat att han och hans hustru Barbara under våren smittats av coronaviruset.

Nicklaus gratulerade i stället med en coronasäker fistbump och hyllade i synnerhet den snygga chippen och det faktum att spanjoren nu är ny världsetta.

– Det kommer att sjunka in om ett par dagar eller ett par veckor. Men att skriva in mig i de spanska historieböckerna bredvid Seve är bara fantastiskt, sade Rahm och syftade på den spanske legendaren och tidigare världsettan Seve Ballesteros.

Men golfen är inte det viktiga för Rahm just nu.

– Jag har förlorat två familjemedlemmar i corona och min bror fick barn i veckan, så mina tankar är inte helt på golfen.

PGA-touren fortsätter i Minnesota nästa vecka.