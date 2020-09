Storspelande målvakt räckte inte – Djurgården nollade i premiären

Utanför Hovet sken en värmande höstsol på söndag eftermiddagen.

Arenans innandöme var skinande rent och lite ny målarfärg på några av de mest slitna delarna gjorde hallen värdig en SHL-premiär.

Det var med andra ord upplagt för en sådan där ljuvlig hockeypremiärdag som börjar på en uteservering och sedan fortsätter in på ett gungande Hovet där sången ekar.

Men den här säsongen är som bekant inget sig likt.

När spelarna i Djurgården och Frölunda på söndagen skrinnande in på Hovets is var det tomt på läktaren och inga fans som sjöng in en ny säsong.

Frölundas säsongpremiär skedde visserligen redan förra lördagen, när de imponerade i 3–0-segern hemma mot HV71, men för Djurgården var det här första matchen för säsongen.

Med en match i benen var Frölunda också det något piggare i laget i den första perioden, men trots 15 skott på mål fick inte gästerna in pucken i mål.

Förklaringen var bra defensivt spel av hemmalaget Djurgården, men framför allt att hemmalagets målvakt Mantas Armalis storspelade.

– Offensivt ser det väldigt bra ut, men många fina räddningar av deras målvakt, sa Frölundas Simon Hjalmarsson till CMore efter den första perioden.

28-årige Mantas Armalis lämnade efter två säsonger Djurgården 2016 för spel i Nordamerika. Efter det blev det en säsong i KHL och två i Skellefteå innan han inför den här säsongen återvände till huvudstaden.

Även i den andra perioden fortsatte Armalis att storspela, men med drygt fyra minuter kvar av perioden fick han ge sig.

I spel i numerärt överläge tog Frölunda ledningen med 1–0, efter mål av 20-årige backen Mattias Norlinder. Det här var Norlinders första SHL-mål, och ett mål Armalis inte kunde göra något åt.

– De tog över spelet i början av andra, men vi jobbar upp oss och gör det bra i slutet av andra, sa målskytten Norlinder.

Djurgården var inte det enda laget som hade en bra målvakt. Frölundas Niklas Rubin var säkerheten själv, även om hans jobb var något enklare eftersom Djurgårdens offensiv var något trubbigare än Frölundas.

Rubin, som höll nollan i premiären mot HV71, gjorde detsamma i söndagens match.

Med knapp två minuter kvar av ordinarie matchtid plockade lämnade Armalis målet, men Djurgården lyckades inte få in kvitteringsmålet.

Matchen slutade med en 2–0-seger för Frölunda sedan lagkapten Joel Lundqvist fastställt slutresultatet i tom bur.