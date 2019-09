Stort stöd till branddrabbade klubben: ”Man får tårar i ögonen”

Den oförsäkrade trampolinklubben förlorade utrustning till ett värde av 1,5 miljoner kronor när Slottsskogshallen brann ner till grunden. Insamlingen som omgående startades för att stötta den lilla föreningen har gett resultat.

Enligt Niklas von Heideman hade det vi lunchtid på tisdagen kommit in drygt 85.000 kronor via Swish. Några bidragsgivare har också skickat in pengar till klubbens bankgiro.

– Folk hör av sig från hela Sverige. Det är makalöst. Det här innebär att vi redan kan beställa en ny komplett trampolin, säger von Heideman och berättar att många andra trampolinklubbar visat sitt stöd.

FK Tor från Klippan har beslutat att höja deltagaravgiften till en kommande tävling och alla pengar som överstiger den tidigare avgiften ska gå oavkortat till den katastrofdrabbade konkurrentklubben.

Göteborgsföreningen med ett 80-tal medlemmar hade sju kompletta trampoliner och en dubbelminitrampolin samt ett stort antal madrasser i hallen. von Heideman bekräftar att utrustningen inte var försäkrad.

– Vi har funderat kring det här med försäkring men insåg att vi då hade tvingats ha skyhöga medlemsavgifter. Vi är en ideell förening och vill hålla nere kostnaderna för våra ungdomar. Vi har helt enkelt inte haft råd med de premier som det handlar om, säger han.

Göteborgs kommun har meddelat att man inte har något försäkringsansvar för den utrustning som hyresgästerna hade i hallen.

I måndags kväll samlades klubbledningen för att summera allt som gått förlorat.

– Det är allt från osthyvlar till hoppskor. Alla kvitton på alla grejor brann ju också upp, säger von Heideman och berättar att man gjort upp en plan för hur man ska gå vidare med verksamheten.

En akut fråga är var klubbens medlemmar som ska tävla på ungdoms-VM i Tokyo i november ska finslipa formen. Från att ha tränat fyra gånger i veckan har de nu ingenstans att vara. Klubben har fått flera förslag, bland annat från klubbar i Stockholm, men ännu inte hittat någon bra lösning.

– Vi behöver en lokal med minst åtta meters takhöjd och de växer inte på träd, säger von Heideman.