Storvärvningar klara innan transferfönstret stängde

De stora namnen

Att de riktigt stora värvningarna görs på transferfönstrets sista dag har hänt förut. Real Madrid miljardvärvade Gareth Bale från Tottenham sommaren 2013, medan Chelsea knep Fernando Torres från Liverpool i januari 2011.

På torsdagen var det flera spelare, om än inte i miljardklassen, som fortfarande var på jakt efter ny klubbadress. Namn som Pierre-Emerick Aubameyang och Memphis Depay (Barcelona) samt Arthur (Juventus) florerade hos transferjournalisterna på sociala medier.

Chelsea presenterade till slut värvningen av Aubameyang efter midnatt. Det blir därmed en återförening med tränaren Thomas Tuchel i London-klubben för anfallaren. Liverpool lånade i sin tur in Arthur från Juventus, medan Memphis Depay däremot blev kvar i Barça. Holländaren gjorde det inte svårare än att själv förklara läget via Twitter när klockan närmade sig midnatt.

https://twitter.com/Memphis/status/1565445558340407296?s=20&t=zCxB9ChuTU6H5fJq_wYgRA

Samtidigt var den sista riktigt dyra värvningen redan klar. Den brasilianske yttern Antony blev ytterligare en spelare i raden som lämnar Ajax den här sommaren. Till slut blev en affär klar med Manchester United. Prislappen uppges landa på över en miljard kronor. Antony är därmed tillbaka under tränaren Erik ten Hag, som kom till United i somras från just den nederländska klubben.

I övrigt bjöd fönstrets sista dag på affärer som Manuel Akanji till Manchester City, Carlos Soler till Paris Saint-Germain och Héctor Bellerín till Barcelona. Vad gäller den sistnämnda var La Liga faktiskt snabbare ut med bekräftelsen via sociala medier än Barcelona.

Svenskperspektivet

Med svenska ögon fanns det några spelare att hålla lite extra koll på. Det blev till slut inga klubbyten för Victor Lindelöf (Manchester United), Jesper Karlsson (AZ Alkmaar) eller Viktor Gyökeres (Coventry).

Den stora nyheten var istället att landslagsmittfältaren Kristoffer Olsson lämnar belgiska Anderlecht för danska Midtjylland på lån. Den 27-årige mittfältaren återvänder därmed till klubben där genombrottet kom på seniornivå. Affären blev däremot klar redan innan transferfönstret gick in på den sista dagen.

Kristoffer Olsson är tillbaka i den danska fotbollen. Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Vad gäller den svenska klubblagsfotbollen var den stora nyheten att Malmö FF säljer yttern Veljko Birmančević till franska Toulouse. Målvakten Marko Johansson, med bakgrund i just Malmö, lånades ut till Bochum från Hamburg.

De stora svenska affärerna kom något tidigare i augusti när Alexander Isak skrev på för Newcastle United och AIK sålde Amar Abdirahman Ahmed till franska Troyes.

Läs mer: Drömdebut för Isak men Liverpool tog poängen

Antiklimax

För den som kan sin ”deadline day” är det inget nytt att spelarna ibland hamnar i dråpliga situationer. En av de mer minnesvärda är 2013 när yttern Peter Odemwingie åkte till Queens Park Rangers träningsanläggning i tron om att en affär var klar. ”Ett nytt kapitel i mitt liv”, deklarerade han på plats framför kamerorna innan affären sedan gick i stöpet.

Trots att klubbarna i de flesta ligorna har två månader till sitt förfogande är det likväl så att den sista kvällen ofta bjuder på mängder av nyheter.

Även torsdagen skulle bjuda på svängar och både det ena och det andra hållet. Den här gången var huvudpersonen Bamba Dieng. Olympique Marseilles ytter såg ut att vara klar för en flytt till engelska Leeds United.

Leeds italienska ägare Andrea Badrizzani bekräftade via Twitter att värvningen var på gång och allt såg muntert ut i Premier League-klubben.

https://twitter.com/andrearadri/status/1565321567101505538?s=20&t=O8uuGbDaD3L5uUvWVKF27g

Senare under dagen hade däremot den franska klubben OGC Nice gett sig in i jakten på Dieng. Transferjournalisten Fabrizio Romano uppgav att den inplanerade flygningen till England helt enkelt inte blev av då Diengs agent istället börjat förhandla med Nice – till Leeds stora förtret.

När klockan började närma sig midnatt kom nya uppgifter från Romano. Dieng hade misslyckats med läkarundersökningen i Nice.

Det sista ordet lär däremot inte vara sagt. The Athletic-journalisten David Ornstein rapporterade nämligen under natten att ytterligare medicinska tester är inplanerade under fredagen.

Journalistiken

Den tidigare nämnda Fabrizio Romano är numera en självklarhet för varje fotbollsintresserad som vill veta vad som händer med respektive truppbygge i den europeiska toppfotbollen. Italienaren har i dag över elva miljoner följare på Twitter och skickade ut uppgift efter uppgift om spelare på väg till nya klubbar under torsdagen.

”Gå och lägg dig, säger ni – vi ses här om två timmar. Man City närmar sig en talangfull ytter född 2006 (och det oroande är att klockan är 04 och jag inte skojar”, avslutade Romano natten mot fredagen.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1565525409810288640?s=20&t=8o7kgSLhXwW-ZSzhGLiJDQ

Mycket riktigt kom inlägget om yttern, närmare bestämt den tyske talangen Farid Alfa-Ruprecht, på fredagsmorgonen – dock inte förrän vid åttatiden.

Läs mer: Transfernyheter exploderande journalistisk genre: ”Människor är galna i det”

Romano är inte den enda journalisten som hittat rätt i transfergenren. Landsmannen Gianluca Di Marzio och engelsmannen David Ornstein är två andra namn som ständigt cirkulerar både i europeisk och svensk press.

Nere i Barcelona är det däremot Gerard Romero som genererar den stora uppmärksamheten. Han använder ofta streamingtjänsten Twitch och samlade under torsdagen över 100 000 tittare på sin kanal.