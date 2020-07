Straffdrama på Strandvallen när Malmö gick till final

– Det blev onödigt spännande. Vi borde avgjort tidigare, sade Malmömålvakten till C More.

Att vara två matcher från Europaspel var en utopi för Mjällby för några år sedan. Hösten 2016 var klubben endast tre poäng från att ramla ner i division två. Och så sent som 2018 spelade Mjällby fortfarande i söderettan.

Nu stod man upp mot den allsvenska guldfavoriten i 120 minuter. Men två missar i straffläggningen sänkte blekingarna.

I skadade anfallaren Anders Christiansens frånvaro gjorde återvändaren Ola Toivonen sin första match från start i Malmötröjan, i nummer tio-position. Det blev 69 minuters spel, sedan ersattes Toivonen av Bonke Innocent.

Malmö låg på från start. Sören Rieks och Kiese Thelin testade Mjällbymålvakten Carljohan Eriksson tidigt i matchen. Kiese Thelin fria läge efter 13 minuter var så bra att det borde inneburit ett ledningsmål. Kanske också Rieks nick två minuter tidigare.

Mjällbys spelare reagerar på domare Kristoffer Karlsson efter han dömt straff under semifinalen. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Efter 24 minuters spel tvingades Malmös mittback Lasse Nielsen kliva av på grund av skada. Innebar att Malmötränaren Jon Dahl Tomasson stuvade om i uppställningen. Oscar Lewicki fick kliva ner i mittförsvaret och Erdal Rakip kom in som central mittfältare.

Mjällby fick första heta chansen efter dryga halvtimmen. Taylor Silverholt kombinerade effektivt med Besard Sabivic och fick ett fritt läge mot Johan Dahlin. Malmömålvakten tajmade utrusningen perfekt och lyckades täcka av till hörna.

Malmö dominerade bollinnehavet i den första halvleken, men borde fått ut mer av detta. Bortsett från möjligheterna för Rieks och Kiese Thelin var det för dålig rörelse i sista tredjedelen. Mittfältarna fick väldigt få alternativ för passningar, i och med att anfallstrion blev för stillastående. Anders Christiansens kreativitet var saknad.

Och det blev inte speciellt mycket bättre i andra halvlek. Bästa möjligheten inledningsvis var en nick av vänsterbacken Jonas Knudsen som gick längs med mållinjen. Och med kvarten kvar tog Sören Rieks ett tungt skott från distans som Carljohan Eriksson med möda kunde tippa till hörna.

Mjällbys bästa chans i andra halvlek var ett avslut tätt utan för stolpen av Joel Nilsson efter 79 minuter.

Tröttheten satte in förlängningen. Innebar att Mjällby fick lite mer uträttat än under slutskedet av ordinarie speltid. Men Malmö kom i en slutforcering. Och en minut in på tilläggstid (120+1) fick Malmö straff sedan David Löfquist täckt av ett skott från Jonas Knudsen med armarna.

Kiese Thelin drog straffen mot vänstra stolpen, men Eriksson gick rätt och räddade.

Eriksson räddade även en straff i straffläggningen. Men Mjällby brände två, och det avgjorde.

Om Malmö vinner cupfinalen öppnar det för AIK, som då får plats i Europaspelet till hösten.