Strängare gräns för transkvinnor som tävlar i friidrott

DN har tidigare skrivit om den diskussion som funnits bland medicinska experter inom Internationella olympiska kommittén (IOK), där en del vill strama åt den rekommendation som finns för hur idrotter ska reglera transkvinnors deltagande.

IOK har inte tagit något nytt beslut, och delvis hänvisat till att organisationen vill ta hjälp av sin nyinrättade kommitté för mänskliga rättigheter, då frågan rör allas rätt att delta i idrotten.

Friidrottsförbundet (IAAF) går nu före, och har beslutat att idrottare måste ha en koncentration på under 5 nanomol testosteron per liter under 12 månader för att få delta i damklassen som transkvinnor. Den tidigare gränsen var 10 nanomol.

Därmed vill förbundet harmonisera reglerna för transkvinnor med de mycket omdiskuterade regler som i år börjat gälla för kvinnor med intersexvariationer, som har så kallade DSD-tillstånd (differences of sex development), där testosterongränsen också är 5 nanomol. Den olympiska mästarinnan på 800 meter, Caster Semenya, har överklagat reglerna till Schweiz högsta domstol.

IAAF valde också in bland andra Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi på Karolinska institutet, i den expertpanel som ska hantera regelverket för transkvinnor.

Reglerna för transkvinnor och intersexkvinnor handlar om olika saker, men rör båda hur mycket testosteron som en person som är född med den vanligtvis manliga kromosomuppsättningen XY i stället för den kvinnliga XX tillåts ha för att få delta i damklassen.

– Det gemensamma är att man inte vill att personer som tävlar i den kvinnliga kategorin ska ha de här här höga nivåerna av testosteron, för man menar att det är en orättvis fördel. Så reglerna hänger ihop, och man vill att de ska vara samstämmiga, säger Angelica Hirschberg.

Såvitt hon vet har det inte funnits någon transkvinna hittills som har tävlat på elitnivå inom friidrotten. Däremot finns flera exempel på kvinnor med intersexvariationer.

Angelica Lindén Hirschberg är huvudförfattare till en studie om hur kvinnor påverkas av att få extra testosteron. Foto: Jonas Lindkvist

IAAF:s stiftelse IAF är tillsammans med bland andra svenska Vetenskapsrådet och Karolinska institutet finansiärer för en studie som i dagarna publicerats i British Journal of Sports Medicine, där Angelica Lindén Hirschberg är huvudförfattare. Forskarna har studerat hur den fysiska förmågan hos 48 friska kvinnor mellan 18 och 35 år påverkats av att ha fått extra testosteron under tio veckor.

Det finns en rad historiska beskrivningar av att kvinnor som tävlat i friidrott dopat sig med testosteron genom åren. Däremot finns inte mycket forskning på saken, säger Angelica Hirschberg.

– Det kan låta som att det är lite grand att slå in öppna dörrar, men faktum är att det inte fanns någon studie på detta i litteraturen. Däremot har det gjorts många studier på män, säger hon.

– Vi hade inget svar på den vetenskapliga frågan om testosteron verkligen ökar prestationsförmågan hos kvinnor. Och det har den här studien nu visat.

Den dos testosteron som kvinnorna fick (hälften fick placebo) gjorde att de höjde sin nivå från 0,9 nanomol per liter till 4,3, vilket är lägre än regelverkets gräns på 5 nanomol och klart lägre än vanliga manliga nivåer.

Effekten på uthållighet kunde vara så stor som 8 procent, medan effekten på explosivitet inte var så tydlig. Muskelmassan ökade.

– Det vi kan säga är att den här studien ger bevis för att testosteron ökar fysisk prestationsförmåga, framför allt sådant som har med uthållighet att göra, och att det ökar muskelmassan, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Forskarna introducerar resultaten genom att beskriva diskussionen kring regelverket för intersexkvinnor i friidrotten, men Angelica Hirschberg medger att studien bara indirekt kan säga någonting om dem. Det som studerats är hur XX-kvinnor påverkas av att öka sitt testosteron, inte hur XY-kvinnor påverkas av sitt eget naturliga testosteron.

Men studien har relevans för reglerna i och med att den viktigaste faktor som IAAF menar avgör könsskillnaden i prestationsförmåga är testosteronet, och det är det som regelverket bygger på, menar hon.

– Det finns de som har ifrågasatt att det skulle vara testosteron som avgör, och sagt att det nog är muskelmassa. Men här visar vi att det är testosteron som ökar muskelmassan, säger Angelica Lindén Hirschberg.