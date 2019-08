Striden om askan skapar legender och nationella trauman

Engelsk cricket var död: ”Kroppen kommer att kremeras och askan föras till Australien”, skrev brittiska The Sporting Times i en ironisk dödsruna.

Det nationella trauma som förlusten 1882 mot Australien innebar förstärktes av det otänkbara i att förlora mot en koloni bestående av förvisade förbrytare – och dessutom på hemmaplan i engelsk crickets själva hjärta: The Oval i London.

– På 1880-talet trodde britterna i princip att de regerade över hela världen. Och sedan blev de slagna ordentligt av Australien, säger David Williman, som är tränare för det svenska U-19 landslaget.

Den ironiska dödsrunan publicerades i The Sporting Times den 29 augusti 1882. Foto: British Library / Science Photo Library

Redan innan den traumatiska förlusten fanns det planer på en returmatch och bara några veckor senare var det engelska laget på väg till Australien. Lagkaptenen Ivo Bligh hade tagit förlusten personligt och utlovade hämnd. Han svor dyrt och heligt att återta ”askan” – och skulle hålla sitt ord.

När engelsmännen besegrat sin motståndare med 2–1 i matchen belönades Ivo Bligh med en liten urna innehållandes träaska av en grupp kvinnor från Melbourne. En av dem, Florence Morphy, gifte han sig med, och den lilla terrakottaurnan ska ha varit hans käraste ägodel fram till den legendariska och sedermera adlade lagkaptenens död 1927.

Och vartannat år fortsatte nationerna att mäta sina krafter i sporten. Men ingen aska, eller för den delen pokal, delades ut till vinnarna. Under närmare 20 år var termen ”The Ashes” nämligen spårlöst försvunnen från cricketvärlden.

Men 1903 upprepade engelsmannen Pelham Warner bedriften från 1884. Han lovade att hämta hem askan – och ledde sedan sitt lag till en 3–2-seger mot ärkefienden. För att fira triumfen publicerade lagkaptenen en bok vid namn: ”Hur vi återtog askan”, och de australiska tidningarnas förtjusning över termens återfödelse bidrog till att matcherna för all framtid skulle kallas för just The Ashes.

Matcherna spelades och spelas i vad som kallas för ”test”-format, den ursprungliga och mer utdragna varianten av cricket, där en match består av upp till fem dagars spel. En serie spelas i bäst av fem matcher, vilket innebär att det kan ta upp till två månader att avgöra vilken nation som ska äga rätten till askan de följande två åren.

– Det är alltid fem ”tests”, alltså matcher, som spelas över sommaren. Varje ”test” kan ta upp till fem dagar att slutföra. Båda lagen slår två gånger, man kan få ett lika resultat efter fem dagar eller att ett lag vinner efter en dag, men oftast uppnås vinner någon på den fjärde dagen. Svenskar skrattar bara när de hör att det kan bli lika efter fem dagar, men det är testcricketens verklighet, förklarar David Williman.

England och Australien turas om att agera värdland för matcherna i kampen om askan. David Williman säger att det kan vara svårt att hålla koll på matcherna när de spelas på andra sidan jordklotet.

– Men i min familj har vi en tradition att när matcherna spelas i Australien så brukar vi gå upp och se seriens första boll på tv och dricka ett glas sherry innan vi går och lägger oss igen, förklarar han.

Men även om England vinner när serien spelas i Australien så får spelarna inte ta hem den ursprungliga urnan och dess historiska innehåll. Efter Ivo Blighs död donerades den till Marylebone Cricket Club, som hade grundats redan 1787 och agerade som Englands cricketförbund.

Där står den utställd vid Lord's Cricket Ground i nordvästra London, och har endast vid två tillfällen fraktats tillbaka till Australien – då med grundliga skyddsanordningar.

Originalurnan har bara besökt Australien två gånger sedan 1882. 2006 transporterades den dit av konservatorn Adam Chadwick. Foto: David Dyson

I stället brukar vinnarna av The Ashes i modern tid tilldelas kopior av den lilla dyrbara tingesten, vars faktiska innehåll inte är fastställt, trots att 137 år har passerat sedan Ivo Bligh tog emot den som gåva.

Den tros dock innehålla rester av de målpinnar som en kastare ska försöka träffa med bollen – vilket slagmannen ska göra allt för att förhindra – som användes i matcherna 1884.

Englands lagkapten Michael Vaughan, som vann The Ashes 2005, med en kopia av urnan. Foto: David Dyson

De två nationerna har inte slutat mäta sina krafter i det före detta kolonialväldets kronjuvel: cricketen. Under sommaren utspelar sig den 71:a upplagan av The Ashes, denna gång i England.

– Det är en hård rivalitet. Australien var länge dominanta och definitivt världens bästa lag, men på senare år har England förbättrats ordentligt. Hemmaplan är så otroligt avgörande i cricket eftersom planen, miljön och till och med hur bollen är utformad och uppför sig kan variera, så hemmalaget bör alltid ha en fördel, säger David Williman, som följer den första matchen i sin mobiltelefon.

Hemmaplansfördelen lyste dock med sin frånvaro när Australien krossade det engelska laget i den första testmatchen i Birmingham, som avgjordes på måndagen. Segern med 251 runs (poäng) gör att bortalaget har kopplat greppet om ”askan” och serien – med 1-0 i matcher.

Australien har tagit ett grepp och leder årets The Ashes med 1-0. Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Men ledningen är allt annat än trygg. När The Ashes spelades i England 1981 var hemmalaget både uträknat och förlöjligat. Margaret Thatcher var premiärminister i ett land som hotades av interna oroligheter och våldsamheter. Det engelska lagets uppladdning inför den tilltänkta folkfesten var allt annat än perfekt när kravaller skakade bland annat Brixton, Chapeltown och Toxteth. Och laget spelade därefter – de blev utskåpade i första matchen.

Då gjorde Ian Botham entré. Hans briljanta spel förändrade allt, och när röken lagt sig hade England vunnit med 3-1. 1981 års anses av många vara den bästa serie som någonsin spelats mellan länderna och har döpts till ”Botham's Ashes”.

David Williman var då 15 år gammal och bodde i närheten av Cambridge.

– Jag gick i skolan och min geografilärare var en cricketfanatiker, han lät oss slippa lektioner för att kunna se matcherna. Ian Botham vann The Ashes i princip helt på egen hand genom sina insatser både som kastare och slagman.

Han säger att matcherna från 1981 för alltid är inpräntade i minnet.

– I tredje testet såg det ut som att det var helt kört. De engelska spelarna hade checkat ut från sina hotell för att att de förutsatte att de skulle förlora, och bookmakers erbjöd 500 gånger pengarna på England. Men sen vände de och det var Ian Botham som avgjorde allt.

Ian Bothams insatser 1981 års The Ashes har gjort honom till en cricketlegendar. Foto: Colorsport/REX

The Ashes har spelats 70 gånger i dess anrika historia och nationerna har spelat närmast ofattbart jämnt. Australien leder med sina 33 segrar, medan England vunnit 32 stycken, fem har slutat avgjort, varpå laget som vunnit ”askan” föregående år får behålla den.

Men när engelsk cricket hade sin mörkaste period i slutet av 1990-talet såg Australien ut att kunna skapa sig ett ur engelskt perspektiv ödesdigert försprång. När serien skulle spelas i England 2005 hade Australien vunnit åtta gånger i rad, och den kollektiva engelska cricketsjälvkänslan var körd i botten.

Ingen trodde att engelsmännen skulle ha en chans när det unga laget ställdes mot australier som inte ens visste hur det kändes att förlora i England. Och historien upprepade sig – Australien vann första matchen efter en stark engelsk start som efterföljdes av ett trendriktigt engelskt haveri.

Andrew ”Freddie” Flintoff ledde England till seger 2005. Foto: Rights Managed

Men ännu en gång vände vinden över de brittiska öarna och efter 2–1-segern hade nya engelska hjältar som Andrew ”Freddie” Flintoff och Kevin Pietersen räddat nationens ära.

Kevin Pietersen firar efter att ha slagit favoriten Australien 2005. Foto: ROTA

Sedan dess har serien varit jämn och när The Ashes i år spelas i England utspelar den sig under liknande politiska förhållanden som under ”Botham's Ashes” 1981.

Den till stora delar avskydda premiärministern Theresa May har till skillnad från 80-talets motsvarighet Margaret Thatcher tvingats lämna 10 Downing Street, men oroligheterna kring Brexit och det parlamentariska kaoset som följt har skakat landet i grundvalarna, precis som de socialpolitiskt drivna kravallerna gjorde 1981.

Och om historien upprepar sig när The Ashes fortsätter de kommande veckorna, och potentiellt kan avgöras i en femte match på The Oval i London, så verkar omständigheterna bädda för nya hjältar att inta cricketens hjärta och möta den ursprungliga fienden.

– När vi slår Australien så ger det en glädje som man inte kan översätta eller förklara för andra. Det är så intensivt att det strålar från hela din varelse och man studsar på luft i flera veckor, summerar den brittiska skådespelaren Stephen Fry i en dokumentär om serien från 1981.

– Sedan finns det serier som vi inte vill minnas, som när Australien slår oss med 5–0, det har hänt två tre gånger och det försöker vi ignorera, säger David Williman.

Att England i mitten av juli blev världsmästare i den kortare endagsformen av cricket, som sågs på tv av omkring 2,6 miljarder människor världen över, ses närmast som en eftertanke av många supportrar – en seger i The Ashes väger tyngre enligt David Williman.

– Vi vann VM men fanatikerna, mig inräknat, bryr sig mer om The Ashes, och tycker att den är viktigare eftersom det är testcricket – det längre och ordentliga formatet som spelas över fem dagar och anses vara det ordentliga provet för att se om man är en cricketspelare eller inte. Det är ett enormt evenemang och det absolut viktigaste som finns att vinna.

De kommande veckorna följer David Williman The Ashes utspela sig – och om historien ska upprepas till Englands fördel. Inga svenska bolag sänder matcherna, men han är fast besluten om att hjälpa sporten få fäste i Sverige.

Den femte matchen i årets Ashes spelas på klassiska arenan The Oval i södra London. Foto: Paul Dennis/TGS

De senaste fem åren har antalet svenska cricketklubbar ökat från 12 till 70, och det finns nu omkring 4.000 aktiva utövare i landet. Enligt David Williman beror ökningen främst på att många nyanlända personer bär med sig ett stort intresse för sporten.

– Många har varit helt fanatiska när det gäller cricket och har rest till Sverige i tron om att aldrig få se en cricketboll igen, för att sedan förstå att det finns en fin cricketgemenskap här med, säger han.

David Williman hoppas och tror att cricket ska fortsätta att växa. Och säger att det ökade intresset för The Ashes och sporten märks av på cricketakademin han driver i Malmö, inte bara bland engelsmän och australier.

– För mig är det en fantastisk lagsport, det är en sport där man inte behöver vara en atlet för att spela bra. Människor i alla former och storlekar kan spela och man kan göra det livet ut. Men kulturellt är det en utmaning att attrahera svenskar som inte har en koppling till sporten, men vi försöker och vi rör oss i rätt riktning.

På hemmaplan råder det däremot ingen brist på intresse för den uråldriga rivaliteten, även om landet har en del annat att tänka på för tillfället. 10 Downing Street har fått en ny hyresgäst i Boris Johnson – och premiärministern verkar ha fullt upp med att följa The Ashes.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1156870968037597185

Bakgrund. Följande dödsruna skrevs av Reginald Shirley Brooks och publicerades i The Sporting Times: I ömt minne av ENGELSK CRICKET Som dog vid the Oval (Cricketarena i London) den 29 augusti 1882, Djupt saknad av en stor skara sörjande vänner och bekanta R.I.P. N.B.(nota bene/märk väl) – Kroppen kommer att kremeras och askan föras till Australien. Visa mer