Strömberg fick sitt livs chans – och tog den

Slarvigt skulle hennes OS kunna beskrivas som en saga så här långt. Men så särskilt magiskt är det inte. Det handlar i stället om ett bevis för vad som kan hända en spelare med ett redan långt landslagsliv som känner tillit – och som ges ett ansvar som hon tidigare bara kunnat drömma om.

När spelföraren Isabelle Gulldén, ofta kallad Sveriges främsta handbollsspelare, slutade i landslaget i samband med EM i december fanns det ingen given efterträdare.

Sverige hade blivit elva i mästerskapet och det såg inte så ljust ut.

Melissa Petrén, debutanten Jenny Carlson och den erfarna Carin Strömberg togs ut som mittnior till OS-kvalet. Att axla rollen efter Isabelle Gulldén kunde uppfattas som ett ok och en omöjlig uppgift. Strömberg har tvärtom sett det som sitt livs chans.

Carin Strömberg har axlat den nyckelroll som hon fått i landslaget. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Efter att tidigare mest ansetts vara en stabil försvarsspelare har hon vuxit in på platsen som spelförare i mitten, med den andra nyckelspelaren Jamina Roberts till vänster om sig.

Nu har Strömberg flera gånger under OS fått förklara vad som ligger bakom förvandlingen för laget. För något har uppenbarligen hänt.

Senast efter den lätta vinsten i kvartsfinalen mot Sydkorea sa hon:

– Vi har ett härligt, roligt klimat i laget, där vi blandar jätteallvarliga och tuffa matcher med att skratta och ha högt i tak. Jag tycker också vi är kreativa handbollsmässigt. Vi kan komma med förslag mitt under matchen och testa något nytt. Jag tycker det är roligt att spela i det här klimatet. Socialt gillar jag också att vara i det, säger hon.

Sin egen utveckling beskriver hon så här:

– Det har både att göra med det förtroende jag fått och med mer speltid. Vi har kommit vidare i både hur vi spelar som lag och i våra roller individuellt. Jag tycker det syns att vi är säkrare och ett mer komplett lag.

På planen syns förvandlingen när Carin Strömberg samarbetar med Roberts och de andra och sätter sig själv i lägen med genombrott eller gör mål på skott från distans.

Statistiken talar också ett tydligt språk. Under 103 landskamper från debuten 2013 och fram till före OS-turneringen hade hon gjort 133 mål, ett snitt på 1,3 mål per match. Under OS har hon gjort 30 mål på sex matcher och snittat på fem mål per match.

”Vi har ett härligt, roligt klimat i laget, där vi blandar jätteallvarliga och tuffa matcher med att skratta och ha högt i tak”, säger Carin Strömberg. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

När förstod hon att laget hade något stort på gång?

– När vi vann träningsmatcherna mot Ryssland och Nederländerna inför OS kändes det att vi hade något härligt och bra på gång. Sedan har vi spelat jättebra och inget har känts omöjligt. Innan OS var det första vi tänkte på inte att vi skulle komma till semifinal. Då var det gruppspelet vi skulle komma vidare ifrån.

Nu är det Frankrike som står mellan Sverige och en OS-final. En svår motståndare, som Sverige ändå klarade oavgjort mot i gruppspelet.

När semifinalen spelas på fredagen har landslaget varit samlat i 45 dagar och livet i OS-byn har blivit rutin.

– Vi kollar lite på sport. Har en kaffebryggare. Vi spelar lite spel, pratar med familjen. Vi hänger med varandra. Vi är sex personer som bor på 78 kvadratmeter. Vi kommer inte undan varandra, men ingen har velat byta lägenhet hittills, säger spelaren som fått ett andra landslagsliv.

– Nu finns det inget att spara på. Det är bara att krama ur det sista nu. Så får vi vila, innan nästa säsong drar igång, säger hon.